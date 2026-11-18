Ледовую переправу через Лену по маршруту Хатассы — Павловск планируют открыть 10 декабря

Движение автотранспорта по первой ледовой переправе через реку Лену по направлению Хатассы — Павловск в Республике Саха (Якутия) ориентировочно откроют 10 декабря. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев в эфире передачи «Прямой разговор» на телеканале ГТРК «Саха».

По словам руководителя республики, дорожные службы уже приступили к подготовительным работам по обустройству зимней дороги. Он уточнил, что при установлении устойчивых морозов и достижении безопасной толщины ледового покрова сроки запуска переправы могут сдвинуть на более раннюю дату — затягивать открытие дороги никто не намерен.

Одновременно Айсен Николаев обратился к автомобилистам с жестким призывом воздержаться от преждевременного выезда на реки. Глава региона подчеркнул, что лед сейчас крайне коварен: даже если у берега покрытие кажется прочным, уже через несколько метров техника может уйти под воду.

Он напомнил, что строгие нормативы по тоннажу и графику открытия зимников написаны ценой человеческих жизней, поэтому до появления официального разрешения выезжать на речной лед категорически запрещено.