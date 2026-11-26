Минтранс Якутии: Открыта ледовая переправа «Хатассы — Павловск»!

По результатам комиссионного обследования принято решение открыть ледовую переправу через реку Лену на направлении «Хатассы — Павловск».

Сейчас проезд разрешён для автомобилей массой до 5 тонн. По мере нарастания толщины льда грузоподъёмность будут поэтапно увеличивать.

«Изначально мы ориентировались на вторую декаду декабря, но с самого начала ставили задачу открыть переправу раньше, чтобы жители могли как можно скорее безопасно переправиться через Лену.

Для этого специалисты с первых подходящих дней вели непрерывную работу: вели мониторинг состояния льда, расчищали трассу и поэтапно наращивали ледяной покров. Отдельная благодарность подрядным организациям «Мехдорстрой» и «СУ‑77». Их бригады работали в непростых условиях, чётко следуя всем нормативам. Благодаря такой слаженной работе мы смогли обеспечить безопасность трассы и запустить движение на 2 недели раньше плановых сроков», — отметил министр транспорта Владимир Сивцев.

❗️ Для безопасности движения на переправе организована система видеонаблюдения, а также работают круглосуточные пункты весового контроля под надзором Управления автодорог Якутии.

❗️ Минтранс Якутии напоминает: необходимо строго соблюдать установленные ограничения по массе транспортных средств и требования дорожных знаков. Дистанция между автомобилями должна быть не менее 70 метров.

Безопасной дороги!