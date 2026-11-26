За минувшие сутки в Якутии зарегистрированы два преступления, расследование уголовных дел и ход процессуальных проверок взяты на контроль региональной прокуратурой.

Среди наиболее тяжких происшествий — убийство в охотничьей избушке на севере республики, смертельный пожар в Якутске и дорожная авария с участием несовершеннолетней, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В Усть-Янском районе, в избушке в местности Илин-Шар (в 80 километрах от села Казачье), было обнаружено тело 43-летнего мужчины с огнестрельным ранением. Подозреваемый в совершении преступления уже установлен. Кроме того, в Якутске правоохранители пресекли факт незаконного оборота наркотиков.

В столице республики также зафиксирован трагический инцидент: после тушения пожара в частном доме на улице 1-я База спасатели обнаружили тело 57-летней женщины.

На дорогах региона за сутки произошли две крупные аварии с пострадавшими. В Якутске 24-летний водитель грузовика «КамАЗ» сбил 17-летнюю девушку — с полученными травмами несовершеннолетняя госпитализирована. В Хангаласском районе, на 82-м километре автодороги «Умнас», 38-летний водитель микроавтобуса Toyota Hiace выехал на встречную полосу и столкнулся с кроссовером Mitsubishi Outlander; в больницу доставлен 50-летний пассажир микроавтобуса. Всего за сутки инспекторы задержали 12 нетрезвых водителей.