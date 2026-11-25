2 декабря в 10:00 в здании Ил Тумэна пройдут публичные слушания по проекту поправок в Конституцию Якутии. Обсуждать будут проект конституционного закона № 469-7. В нём две части. Первая касается территории. Предлагается записать, что Якутия состоит из материковой и островной частей, и уточнить положения об арктических районах. Вторая часть прямо касается власти. Из республиканской Конституции предлагают убрать норму, по которой один человек не может избираться главой республики больше двух сроков подряд.

Территориальная часть выглядит технической. Главный вопрос во втором вопросе: почему исчезает ограничение, которое существовало с первых лет республиканской государственности.

Что именно меняется

Речь идёт о части 3 статьи 69 Конституции Якутии. Её предлагают признать утратившей силу. Ещё в сентябре 2026 года такой законопроект внесли депутаты Ил Тумэна. Затем появилась объединённая инициатива. Её авторы глава республики Айсен Николаев и председатель Ил Тумэна Алексей Еремеев. Проект зарегистрировали 19 ноября. До этого, 17 ноября, его одобрила Конституционная комиссия, которую возглавляет сам Айсен Николаев.

Последствие простое. Айсен Николаев избран в 2018 году и переизбран в 2023. Если поправку примут, он сможет участвовать в выборах в третий раз подряд в 2028 году. Его полномочия истекают осенью 2028 года.

Официальное объяснение — федеральный закон

Пояснительная записка ссылается на Федеральный закон от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». В нём такого запрета нет. Ещё авторы говорят о «единстве системы публичной власти». Уполномоченный по правам человека в Якутии добавляет, что федеральное законодательство устанавливает пятилетний срок полномочий и не ограничивает число избраний. Депутат Владимир Прокопьев упоминает про требования надзорных органов привести региональные нормы в соответствие с федеральными. При этом он признаёт, что федеральный закон дал регионам право решать вопрос о сроках самим, «без жесткого ограничения двумя сроками подряд».

В этом объяснении есть логическая трещина. В законе нет запрета, но это не значит, что закон запрещает такой запрет. Если регион вправе решать сам, то сохранить ограничение — такое же законное решение, как отменить его. Слова «приведение в соответствие» здесь описывают политический выбор, а не юридическую необходимость. На это обращают внимание и критики.

Есть и более сильный юридический довод, хотя в публичной дискуссии его почти не называют. Запрет на третий срок ограничивает пассивное избирательное право, то есть право быть избранным. По ч. 3 ст. 55 Конституции РФ права граждан можно ограничивать только федеральным законом. Отсюда вывод, что регион не может своим актом добавлять ограничения, которых нет в федеральном законе. Это серьёзный аргумент. Но если исходить из него, честнее было бы прямо сказать: «Мы обязаны». А не: «Мы вправе и решили так».

Чего официальное объяснение не говорит

Якутия и Севастополь, по данным российских изданий, последние субъекты России, где глава региона ещё не может пойти на третий срок подряд. Значит, республика не вводит новшество, а последней присоединяется к общей тенденции. Тем заметнее, что поправку соавторствует человек, которому она откроет дорогу. И одобрила её комиссия, которую он же возглавляет.

Ещё в старом римском праве был принцип nemo iudex in causa sua (никто не может быть судьёй в собственном деле). Это не обвинение, а правило процедуры. Оно нужно, чтобы решение выглядело законным даже в глазах тех, кто с ним не согласен.

Против поправки публично выступила только одна парламентская партия «Новые люди». Руководитель фракции депутатка Заморщикова назвала её «изъятием гарантий прав граждан из Основного закона».

Зачем вообще ограничивать сроки

Сменяемость власти придумали не современные демократии. Аристотель в «Политике» называет одним из признаков свободы «по очереди подчиняться и управлять». Свободен не тот, кто никогда не подчиняется, а тот, кто знает, что завтра место правителя займёт другой гражданин. Римляне выразили ту же мысль юридически. По сообщению Ливия, закон Генуция 342 года до н. э. запрещал занимать одну и ту же магистратуру чаще, чем раз в десять лет: ne quis eundem magistratum intra decem annos caperet.

Новоевропейская мысль добавила к этому трезвую антропологию. Монтескьё в «О духе законов» пишет, что «вечный опыт показывает, что всякий человек, обладающий властью, склонен злоупотреблять ею, и он идёт в этом направлении, пока не достигнет положенного ему предела».

Главное слово здесь «предел». Ограничение сроков ничего не говорит о качествах конкретного человека, плохих или хороших. Это граница, установленная заранее, под завесой неведения: когда ещё не известно, кто окажется у власти.

Почему власть стремится к продлению

Современные философы и исследователи власти объясняют стремление правителей продлевать полномочия несколькими группами причин: психологическими, институциональными и экзистенциальными. Это общие модели, которые описывают поведение власти в разных странах. Они не ставят диагноз конкретному человеку.

Власть как самоценность

Обычный гражданин спрашивает: «Зачем им власть, если денег и так достаточно?» Этот вопрос выдаёт непонимание природы политика определённого типа. Для него власть это не средство, а самодостаточная ценность и главное содержание своей жизни. Уход от власти он переживает как утрату смысла собственного существования.

Власть как собственность и страх ответственности

В персоналистских режимах, то есть построенных вокруг одного лица, ответственность наступает не в день прихода к власти, а в день ухода. Когда власть срастается с крупными активами, готовность уйти исчезает. Лидер демократии может спокойно уйти на пенсию. Правитель, чьё состояние создано властным положением, опасается, что следующее поколение властителей его не пощадит. Уход означает потерю личной безопасности, открывается путь к преследованиям, судам и конфискациям.

В несменяемости заинтересован не только сам лидер, но и его окружение. Профессиональная бюрократия переживёт смену руководителя. А лоялисты-назначенцы понимают, что уйдут вслед за патроном. Поэтому они делают всё, чтобы он оставался как можно дольше.

Комплекс спасителя

У того, кто долго находится на вершине, формируется убеждённость в собственной исключительности: «Без меня наступит катастрофа». Правитель искренне начинает верить, что на нём держится всё. Хотя исторический опыт раз за разом показывает, что после ухода даже самых долговечных лидеров государство не рушится.

Демонтаж сдержек

Исследователи описывают типовую последовательность. Лидер приходит к власти через выборы. Затем он берёт под контроль три независимых центра: спецслужбы, суды и медиа. Ослабив систему сдержек и противовесов, он переходит к отмене ограничений на сроки и переписыванию конституций. Чтобы мобилизовать поддержку, общество часто переводят в режим «осаждённой крепости» и эксплуатируют страх перед внешним миром.

Почему к Якутии эти модели применимы лишь отчасти

Здесь важна осторожность. Перечисленные модели описывают суверенного правителя, а глава субъекта Федерации суверенным правителем не является. Он встроен в вертикаль. Его выдвижение, поддержка и даже досрочная отставка в значительной мере определяются не в Якутске.

Поэтому снятие лимита сроков в регионах точнее понимать иначе. Это не столько продление власти конкретного главы, сколько перенос вопроса о сроке из текста закона в сферу усмотрения. Раньше срок ограничивала Конституция. Теперь его будет определять политическая целесообразность. Пока граница записана в Основном законе, она обязательна для всех. Когда её убирают, остаётся воля тех, кто принимает решения.

Вместо вопросов — ответы

На слушаниях 2 декабря скорее всего прозвучат три вопроса. Ответы на них можно дать уже сейчас, потому что их содержит сам законопроект.

Первый вопрос: обязана ли Якутия отменить запрет? Нет. Сторонники поправки сами признают, что федеральный закон оставил регионам право решать этот вопрос самостоятельно, без жесткого ограничения двумя сроками подряд. Значит, приведение в соответствие здесь означает выбор, а не долг. Республику никто не заставляет отказываться от гарантии. Отказаться от неё решила власть.

Второй вопрос: зачем объединять сроки главы с арктическими землями в одном документе? Арктика и земли здесь работают как упаковка. Территориальные поправки никто не оспаривает: ни один житель Якутии не против того, чтобы земли были записаны в Основной закон. Самая спорная поправка вписана в документ, за который проголосуют все. Когда главному вопросу дают сопровождение из бесспорных, он перестаёт быть главным. Его просто не замечают.

Третий вопрос: о ком эта поправка? Чтобы ответить, нужна простая проверка. Если цель действительно в гармонизации с федеральным законом, достаточно добавить одну строку: «Настоящая норма не распространяется на лицо, замещающее должность Главы на день её вступления в силу». Если поправка безлична, эта строка ничего не стоит и её примут без возражений. Если её отвергнут, это и будет ответом. Тогда станет ясно, что поправка писалась не для единства публичной власти, а для конкретного срока, 2028 года, и конкретного человека.

Авторы предлагают уточнить в Конституции, где проходят границы республики. Но конституция существует прежде всего для того, чтобы провести другую границу между властью и временем. Земли, записанные в Основной закон, никуда не денутся, они стоят во льдах миллионы лет. А граница сроков исчезает одним голосованием, и восстановить её потом будет почти невозможно. Ещё Аристотель называл свободой умение «по очереди подчиняться и управлять». Республика, которая сегодня закрепляет свои земли, рискует потерять эту очередь.

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