Пройди тест «Какой ты тип соседа по даче?» и узнай, кем тебя считают в СНТ: тем, кто косит в 6 утра, или тем, кто угощает вареньем! 10 вопросов, 5 забавных типажей и повод посмеяться над собой — и заодно отправить результат в чат соседей. А ещё добавили пару фактов про режим тишины — чтобы шутки были с долей правды.

Какой ты тип соседа по даче

Какой ты тип соседа по даче? Есть дачники, с которыми соседи пьют чай по выходным. А есть те, кто при виде твоей косилки начинает судорожно искать в календаре «график полива». Пройди наш тест — и узнай, каким тебя видит весь кооператив. Спойлер: результат лучше не отправлять в общий чат СНТ. Или обязательно отправить.

Правила простые: выбирай первый пришедший в голову ответ, записывай буквы и в конце смотри результат. Честность здесь важнее, чем при заполнении декларации.

Вопросы

1. Во сколько ты обычно появляешься на участке?

А) Ровно в 6:00. Дача — это дисциплина.

Б) К обеду, но зато с настроением и продуктами.

В) Когда соседи уже свернули с шашлыков — значит, можно спокойно поработать без свидетелей.

Г) Приезжаю тогда, когда «так совпало». Обычно в разгар сезона, внезапно.

Д) У меня участок? А, точно, есть же.

2. Твоя газонокосилка — это…

А) Оружие. Работает с 6:00 до 8:00, пока «роса ещё не сошла».

Б) Инструмент с дегустационной паузой: полчаса кошишь, полчаса чаёк.

В) Арендованная у соседа штука. И триммер. И стремянка.

Г) Отсутствует. Трава, по-моему, каким-то образом справляется сама.

Д) Фирменная, новенькая, и я всем про неё рассказываю. Показать?

3. Соседский забор…

А) Граница — это святая функция. У меня и маячок с уровнем есть.

Б) Повод для беседы: «Слушай, а ну я тебе огурчик откушать».

В) Вчера его задел мой трактор. Сегодня приношу тортик.

Г) Мой забор? Вроде чей-то между нами стоит. Красивый.

Д) Я не в курсе, что у нас заборы — я чаще вижу заборы в YouTube-обзорах.

4. Что происходит с твоим урожаем?

А) Всё консервируется. Банки с огурцами на зиму — уже 42 штуки, и это я ещё тормозила.

Б) Часть съедаю, часть раздаю соседям, часть хороню в компост с почестями.

В) Урожай? У меня растёт сорняк. Красивый, кстати.

Г) Всё, что вырастил, съедает соседская собака. Я не возражаю.

Д) Закупаю урожай в «Пятёрочке» по дороге на дачу. Удобно же.

5. Общий чат СНТ…

А) Я в нём модератор (сам себя назначил). Правила посылаю в закрепе.

Б) Слежу за всеми постами и ставлю «Класс» на каждую фотографию чужой рассады.

В) Редко захожу, но когда захожу — там уже 347 сообщений о том, кто не закрыл ворота.

Г) Именно там я узнаю, что мне выключают воду и зачем мне сдать 800 рублей.

Д) Я из этого чата вышел. Трижды. Каждый раз меня добавляют обратно.

6. Ночью на даче…

А) Тишина. Все ложатся в 21:00, включая собаку.

Б) Тёплый свет, чайник, сериал. Если что — это мой храп в домике соседей.

В) Шашлыки до полуночи, потом караоке. Соседи? А что соседи?

Г) Я тоже сплю, просто мой телевизор почему-то громче моего сна.

Д) Ночь на даче? Не застала, я приезжаю и уезжаю за два часа.

7. Твоя реакция на соседский кролик, который пробрался к тебе в теплицу:

А) Фотография + заявление в чат с заголовком «СРОЧНО».

Б) Ловить, гладить, фотографировать, возвращать хозяину с печеньем.

В) Ну и пусть. Капуста всё равно росла для красоты.

Г) Кролик? Я его уже назвал Борей. Он теперь мой.

Д) Сначала надо узнать, есть ли у меня теплица.

8. Твоя дача зимой…

А) Законсервирована по инструкции, с чек-листом на 40 пунктов.

Б) Накрыта плёнкой, а плёнка — кирпичом, а кирпич — надеждой.

В) Замёрзла вместе с моими планами.

Г) Кто-то живёт в моём домике зимой. Я не спрашиваю, кто.

Д) Я на ней не был с прошлого октября и не планирую до мая.

9. Что ты думаешь о чужом огороде?

А) «Слишком близко к забору. Ну и рассада у них, конечно, ого…»

Б) «Ух ты, какой перец! Поспрошую семечку».

В) «Мне бы так… а хотя ладно, у меня грядки — это концепция».

Г) «А что там у них? Надо проверить. С лейкой. И с совком. И с пакетом».

Д) «Огород? Ого, у меня такого нет. Признаваться не буду».

10. Идеальные выходные на даче — это…

А) Сделать 14 дел из списка и 2 сверхплановых.

Б) Немного поработать, много поесть, ещё больше поболтать.

В) Приехать, помолчать, уехать.

Г) Позвать всех соседей на импровизированный вечер и петь под гитару до утра.

Д) Дача — это когда нет Wi-Fi, но есть спокойствие. Спойлер: есть и Wi-Fi.

Считаем баллы

Больше всего А — ты…

«Сосед-стратег» — у тебя график полива, журнал посадок и личное мнение о каждом сорняке в радиусе 200 метров. Соседи уважают, немного побаиваются и тайно благодарят за порядок. Совет: иногда разрешай себе приехать без плана. Ничего не рухнет. Наверное.

Больше всего Б — ты…

«Сосед, который угощает вареньем» — это ты. Тот самый человек, из-за которого в СНТ живут в мире и радости. К тебе идут за солью, рассадой и советами. Не сбавляй темп: именно на таких держится вся деревенская дипломатия.

Больше всего В — ты…

«Сосед-фантом» — тебя видят редко, помнят хорошо, но всегда с вопросом «а он вообще существует?». Твоя магия — в умении появляться в самый неожиданный момент и всё равно оказываться кстати. Только не вздумай исчезнуть совсем: соседи уже начали сплетничать.

Больше всего Г — ты…

«Сосед, который косит в 6 утра» — ну или делает что-то столь же громкое и в столь же неудобное время. У тебя благие намерения, но у остальных — тревожность. Договорись с организмом: пусть графика сна и графика косилки наконец совпадут хотя бы в выходные.

Больше всего Д — ты…

«Сосед-легенда» — тебя не видно годами, но все помнят, что ты есть. И твой участок, кстати, тоже есть. Возможно. Соседи делают ставки. Появись хотя бы раз за сезон с тортом — и легенда станет народной.

А теперь по-честному

Правильных ответов здесь нет — есть только те, которые ты теперь знаешь о себе. Отправь результат в дачный чат и сравни с тем, как тебя там видят остальные. Если совпадёт хотя бы наполовину — у нас для тебя плохие новости: ты действительно «Сосед, который косит в 6 утра».

Хочешь — сделаю ещё одну статью в том же формате: «Какой ты тип дачника по знаку зодиака» или тест «Угадай садовую беду по описанию». Какую тему распишу следующей?

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