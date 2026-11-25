Архитекторы недр: зачем Якутия превращает камень в учебник будущего

19 ноября 2026 года. Якутск. Коридоры корпуса технических факультетов Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. Непривычное для академических стен напряжение. Сегодня здесь не просто сдают экзамены – здесь сверяют часы прошлого, настоящего и будущего. В этот день, совпавший с Днём преподавателя высшей школы, Якутия отмечает сразу два юбилея: 70-летие инженерного образования и присвоение Минералогическому музею СВФУ почётного имени.

Аудитория №613, обычно заполненная гулом студенческих голосов, сегодня принимает учёных и геологов республики. В первом ряду – министр промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) Михаил Кириллин, президент Академии наук РС(Я) Леонид Владимиров, директора институтов СО РАН.

Ровно 70 лет назад, в 1956 году, был организован первый набор студентов на геологическое отделение, и с тех пор Якутия стала кузницей кадров для всей отрасли. Тысячи выпускников факультета сегодня работают на крупнейших месторождениях алмазов, золота, угля, нефти и газа – от Анабара до Ямала, от Тимана до Колымы.

Ректор СВФУ Анатолий Николаев открывает торжественную часть именно в сердце этой «кузницы» – в Минералогическом музее. Церемония посвящена человеку, который выковал это сердце. Аркадий Сергеевич Каширцев – фронтовик Великой Отечественной войны и выдающийся палеонтолог. В 1967 году, будучи заведующим кафедрой минералогии и петрографии, он буквально на своих плечах преодолел бюрократические преграды и нехватку средств ради идеи создания музея. И вот в 1970 году двери музея открылись. Особенно трогательно, что сын Аркадия Сергеевича – Владимир Аркадьевич, академик, выдающийся учёный нефтегазовой геологии и органической геохимии, откликнулся и передал слова признательности за то, что память об его отце будет жить в этих стенах. Учёные уверены: Аркадий Сергеевич был бы горд тем, что музей продолжает нести его имя и служить делу просвещения будущих геологов.

Под аплодисменты ректор Николаев, министр Кириллин и декан ГРФ Третьяков срывают полотно. На табличке читается: «Минералогический музей им. А.С. Каширцева«.

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Но 19 ноября 2026 года в СВФУ – это день двойного юбилея. Не успевают стихнуть аплодисменты, как ведущий Никита Эверстов объявляет переход к научно-практической конференции. Она посвящена 85-летию со дня рождения Игоря Иннокентьевича Колодезникова – бывшего декана факультета, академика Академии наук РС(Я), человека, научившего учеников и коллег смотреть вглубь.

Если Каширцев дал факультету музей, то Колодезников дал ему школу. Игорь Иннокентьевич считал, что геолог рождается не только за партой, а в маршруте. Он мог часами стоять перед студентами и с упоением рассказывать о том, как научиться видеть не просто серый камень, а миллионы лет тектонических сдвигов.

В своём выступлении президент Академии наук Якутии, член-корреспондента РАН Леонид Владимиров выразил признательность вузовским учёным за вклад в будущее страны. Он вспомнил Игоря Иннокентьевича как яркого, трудолюбивого и талантливого человека: защитившего кандидатскую диссертацию в 31 год, а докторскую – к 51-му. Президент АН РС(Я) отметил ключевую роль Колодезникова в восстановлении Академии наук после тяжёлых времён для науки, подчеркнул инициативу по созданию Северо-Восточного отделения РАН и академгородка. Игорь Иннокентьевич был дальновидным патриотом Якутии и России.

На мероприятии присутствовала дочь Ольга Игоревна. Для неё отец прежде всего – человек, чьё главное призвание было связано с геологией. Её самое яркое воспоминание детства – посещение Минералогического музея, где можно было увидеть апатит-«Колобок» и даже потрогать камни. Она подчеркнула, что отец умел просто объяснять сложное даже ребёнку (деление минералов на группы по цвету), рассказывал увлекательные истории экспедиций (потеря связи, спасение, медведь у палатки). Вся семья жила под знаком геологии, а многие идеи отца о развитии региона начинают воплощаться уже сегодня, отметила она.

Самое поразительное происходит в середине конференции. Когда с официальными докладами о тектонике и алмазоносных провинциях выступают директора институтов и члены-корреспонденты РАН, эстафету передают студентам.

Третьекурсница Сандара Борисова представляет доклад «Структурно-морфологические особенности кристаллизации альбита в редкоземельных пегматитах». Это результат её собственного участия в экспедиции. За ней выступает выпускница Анна Полубелова, исследовавшая щелочные пегматиты Хибин.

В зале сидят люди, дававшие имена минералам, но они слушают студенток с таким же вниманием, с каким могли бы слушать крупного исследователя. Здесь, в музее, замыкается круг преемственности поколений: Каширцев создал базу, Колодезников построил школу, а студенты – это продолжение, на котором и будет стоять геологическая школа Якутии.

Символом этой преемственности стала дистанционная олимпиада «Наука о Земле» имени Колодезникова, финал которой прошёл намедни. В ней участвовали школьники из заречных улусов. Геология в Якутии остаётся социальным лифтом: шансом для парня или девушки из глубинки стать ответственным хозяином земли и недр, а не просто их добытчиком.

Официальная часть завершается кинопоказом. На экране хроника: молодой улыбающийся Игорь Колодезников стоит в горах на маршруте. Затем – уже седой, рассказывающий молодым коллегам о становлении геологического образования.

День геологической науки на ГРФ СВФУ имени М.К. Аммосова доказал простую вещь: пока в Якутии есть студенты, готовые мерзнуть в палатках ради одного кристалла, и профессора, готовые назвать музей именем своего учителя, 70-летняя история якутской геологии – лишь первая глава очень толстой и невероятно интересной книги.

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