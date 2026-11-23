Итоги V Республиканской онлайн научно-практической конференции «Организация экспедиции школьников в Республике Саха (Якутия): теория и практика»

19 ноября 2026 года на базе Академии наук Республики Саха (Якутия) состоялась V Республиканская онлайн научно-практическая конференция «Организация экспедиции школьников в Республике Саха (Якутия): теория и практика».

В мероприятии приняли участие педагоги дополнительного образования и учителя из Амгинского, Верхневилюйского, Верхоянского, Горного, Кобяйского, Ленского, Мегино-Кангаласского, Сунтарского, Таттинского, Томпонского, Усть-Майского, Хангаласского районов, а также города Якутска.

Конференция была организована в рамках деятельности «Летней научно-исследовательской школы академика Н.Г. Соломонова» при Академии наук РС(Я). В работе конференции участвовали руководители школьных научно-исследовательских и экологических экспедиций, подводившие итоги летнего полевого сезона, а также научные сотрудники ведущих институтов республики.

С приветственным словом к участникам обратились почётные гости и научные кураторы:

— Андрей Иннокентьевич Матвеев – главный учёный секретарь, действительный член Академии наук РС(Я), доктор технических наук;

— Аркадий Петрович Исаев – главный научный сотрудник, заведующий отделом зоологических исследований Института биологических проблем криолитозоны СО РАН, доктор биологических наук;

— Нюргуяна Сергеевна Гуринова – главный специалист Департамента по управлению делами, экопросвещению и особо охраняемым природным территориям Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я);

— Парасковья Алексеевна Гоголева – доцент кафедры экологии Института естественных наук СВФУ им. М.К. Аммосова, кандидат биологических наук.

В ходе пленарного заседания с докладами выступили ключевые организаторы экспедиционного движения:

— С.Н. Седалищева (лаборант-исследователь АН РС(Я)) представила доклад «Летняя научно-исследовательская школа академика Н.Г. Соломонова: итоги и перспективы»;

— А.С. Мостовая (руководитель проекта «Улитка Марта», член Союза охраны птиц России) рассказала о «Привлечении школьников к мониторингу биоразнообразия на примере Всероссийской переписи воробьёв»;

— А.П. Исаев осветил тему «Орнитологическая экспедиция школьников на станции кольцевания „Батамай“» с демонстрацией видеофильма.

Было отмечено, что летом 2026 года в рамках Школы успешно организовано и проведено 23 научно-исследовательские и экологические экспедиции по всей территории республики.

В рамках секционных заседаний руководители экспедиций из различных улусов представили отчёты о полевых сезонах. Особое внимание уделялось методике организации полевых работ, интеграции исследовательской деятельности в учебный процесс и сохранению культурно-исторического наследия.

Среди докладчиков:

1. Проценко В.Н. (Хабаровский край, п. Хор) – «Личностный рост обучающихся: от экспедиции до исследовательской работы».

2. Быстрова А.В. (Амгинский район) – «Полевой экологический практикум как инструмент интеграции научных исследований (на примере экспедиции по реке Амге)».

3. Будищева Н.Ф. (Верхневилюйский район) – «Следы металлургического производства в с. Кэнтик Верхневилюйского улуса».

4. Васильева Н.М., Оленова С.П. (Горный район) – «По следам Л.В. Бианки: летняя экспедиция школьников».

5. Герасимова С.М. (Сунтарский район) – «Орнитологические экспедиции команды юннатов „Эркээйи“».

6. Евсеева А.Н., Степанова А.В. (Мегино-Кангаласский район) – «Организация научно-исследовательской деятельности учащихся во время летних каникул».

7. Иванова Д.Е. (Таттинский район) – «По благословенному пути Өксөкүлээх: Ситим».

8. Иванова С.Г. (Ленский район) – «Профильная школа с экологическим направлением „Үктэл“».

9. Корякина О.В., Сысолятина Л.Д., Элякова А.В. (Таттинский район) – «Опыт организации и проведения научно-исследовательской экспедиции Таттинского лицея „Открыватели табулят“».

10. Николаева Р.В. (Кобяйский район) – «„Известковый пик“: от семейной экотропы к школьным экспедициям».

11. Семенова А.П., Антонова М.А. (Горный район) – «Роль комплексной экспедиции учащихся „Сумэ“ в формировании личности ребёнка».

12. Седалищева С.Н., Новгородова М.Е., Слепцова Ж.М. (Верхоянский район) – «Историко-этнографическая экспедиция школьников в Борулахском наслеге, посвящённая 20-летию КНИЭШ „Верхоянье – полюс холода“».

13. Соловьева Ж.В. (г. Якутск) – «Из опыта экспедиционной работы по рекам Южной Якутии: Чульман, Иенгра, Тимптон».

14. Сыромятникова А.Н. (Томпонский район) – «Исследовательская работа по биологии как основа совершенствования естественно-научной грамотности обучающихся (на примере экспедиции „Томпо“)».

Работу секций оценивали эксперты: А.П. Исаев, А.И. Матвеев, П.А. Гоголева, В.В. Филиппова (руководитель отдела энциклопедистики, ведущий научный сотрудник АН РС(Я), канд. филос. наук) и М.П. Ноговицына (главный специалист Минэкологии РС(Я)).

По итогам дискуссий участники и научные кураторы констатировали высокую эффективность экспедиционной формы обучения для развития исследовательских компетенций, патриотического воспитания и профориентации школьников.

Все участники конференции получили электронные сертификаты. Также были вручены дипломы в следующих номинациях:

«Лучшие организаторы»: А.В. Быстрова (Амгинский район); команда Таттинского лицея (О.В. Корякина, Л.Д. Сысолятина, А.В. Элякова).

«Интересная находка»: С.М. Герасимова (Сунтарский район), Р.В. Николаева (Кобяйский район).

«Лучшая практика»: команда Бердигестяхской школы им. А.Н. Осипова (Н.М. Васильева, С.П. Оленова); команда Бердигестяхской школы им. С.П. Данилова (А.П. Семенова, М.А. Антонова).

«Лучший проект»: Н.Ф. Будищева (Верхневилюйский район); команда Майинской школы им. В.П. Ларионова (А.Н. Евсеева, А.В. Степанова, Д.Е. Иванова).

«Лучшая экспедиция»: С.Г. Иванова (Ленский район), А.Н. Сыромятникова (Томпонский район).

«Опытный педагог-организатор»: В.Н. Проценко.

«Начинающий организатор»: Ж.В. Соловьева.

Два лучших коллектива/педагога были поощрены денежными премиями за значительный вклад в развитие детской научно-исследовательской деятельности:

Премия имени Юрия Михайловича Григорьева (действительный член АН РС(Я), д.ф.-м.н., зав. кафедрой теоретической физики ФТИ СВФУ им. М.К. Аммосова) в размере 10 000 рублей присуждена Алёне Вячеславовне Быстровой, учителю географии Амгинского лицея.

Премия имени Никиты Гавриловича Соломонова (член-корреспондент РАН, действительный член АН РС(Я), д.б.н., профессор) в размере 10 000 рублей присуждена команде Таттинского лицея им. А.Е. Мординова: Ольге Васильевне Корякиной (учитель географии), Людмиле Дмитриевне Сысолятиной (учитель русского языка и литературы, канд. пед. наук) и Анфисе Васильевне Эляковой (учитель технологии).

По итогам конференции была принята резолюция, разработанная совместно с участниками и научными кураторами.

Оргкомитет выражает благодарность экспертам за профессиональную оценку работ, а также семье и близким родственникам Ю.М. Григорьева и племяннику академика Н.Г. Соломонова – А.А. Константинову за выделение средств для премирования лучших организаторов.