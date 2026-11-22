Как будет правильно? Проверьте написание популярного названия кофе

Грамотная речь — это не только про оценки в школе. Умение правильно писать и произносить слова помогает ясно выражать мысли, располагать к себе собеседников и выглядеть уверенно в любой ситуации. При этом даже знакомые слова иногда ставят в тупик: мы видим их в меню, слышим в кафе и вроде бы знаем, но при письме всё равно сомневаемся.

Проверить собственную орфографическую интуицию предлагает Евдокия Сутакова, автор SakhaLife. Она подготовила новое упражнение по русскому языку — на этот раз про слово, которое многие любят заказывать в кофейнях.

Задание

Перед вами четыре варианта написания:

Каппучино Капуччино Капучино Каппуччино

Задача простая: определить, как будет правильно. Не спешите открывать ответ — сначала попробуйте выбрать вариант самостоятельно. Произнесите слово вслух, вспомните, что оно пришло к нам из итальянского языка, но не пытайтесь автоматически перенести в русский язык все двойные согласные оригинала.

Дайте себе несколько секунд. Какой вариант кажется вам верным?

Ответ

Правильное написание — капучино.

Разберём все варианты:

Каппучино — неверно: в русском языке в этом слове не пишется удвоенная «п».

— неверно: в русском языке в этом слове не пишется удвоенная «п». Капуччино — неверно: здесь ошибочно удвоена буква «ч».

— неверно: здесь ошибочно удвоена буква «ч». Капучино — правильно: именно этот вариант закреплён в русской орфографической норме.

— правильно: именно этот вариант закреплён в русской орфографической норме. Каппуччино — неверно: в слове сразу две лишние удвоенные согласные.

Почему так? В итальянском языке слово cappuccino пишется с двумя «p» и двумя «c», но при заимствовании русский язык не всегда копирует иноязычный графический облик полностью. В нашем случае закрепилась форма «капучино» — с одной «п» и одной «ч». Именно так это слово фиксируют орфографические словари.

Кстати, слово капучино не склоняется: «заказать капучино», «наслаждаться капучино», «чашка капучино». Но вот писать его нужно именно так — без лишних удвоений.

Интересный факт о русском слове

А теперь небольшой факт на десерт — о слове «спасибо». Мы произносим его автоматически, когда хотим кого-то поблагодарить, но исторически оно возникло из сращения слов «спаси Бог». В старину это было не просто вежливой формулой, а настоящим пожеланием спасения. Сегодня мы уже не думаем о таком буквальном смысле, но в самом слове до сих пор спрятана старинная формула благодарности.

Пусть ваша речь будет грамотной, а слова — точными. И пусть капучино всегда будет с правильным количеством букв!

Читайте также: Тест на грамотность: как написать правильно?