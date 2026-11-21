Мы — не подчинённые министров! – «Новые люди» в Ил Тумэне
Руководитель фракции «Новых людей» Нюргуяна Заморщикова возмущена тем, как проходит в Ил Тумэне работа над Бюджетом-2027. Свои мысли и эмоции депутат выразила в своем блоге.
А ЗАЧЕМ ТОГДА ВООБЩЕ НУЖЕН ПАРЛАМЕНТ?!
Сегодня я вышла с расширенного заседания бюджетного комитета и согласительной комиссии с очень тяжёлым чувством. Даже не столько злости, сколько разочарования.
Нам, народным депутатам, фактически не дали возможности даже задать вопросы!
Мы пришли защищать свои поправки к бюджету. Не ради политических очков. Не ради споров с правительством. А ради конкретных людей, которые живут и работают в нашей республике.
В том числе мы предложили поддержать хлебопекарни в труднодоступных населённых пунктах. Там, где хлеб — это не просто товар на полке магазина, а вопрос доступности самого необходимого.
И что произошло?
Наши поправки отклонили. Причём руками наших же коллег — депутатов от представителей партии большинства.
Самое обидное, что некоторые из них в личных разговорах поддерживают наши предложения. Понимают, что проблемы реальные. Соглашаются, что людям нужна помощь.
Но когда приходит время голосовать — воздерживаются.
И поправки не проходят.
Единственный, кто из членов бюджетного комитета пытался отстоять наши предложения, — Никита Тимофеев.
Но дальше произошло то, что меня возмутило ещё сильнее.
Я официально приглашена на заседание как член согласительной комиссии. Началось рассмотрение поправок правительства.
Их начали ставить на голосование практически без вопросов и обсуждения.
Когда я попыталась задать конкретные вопросы по отдельным пунктам, председательствующий, вице-спикер парламента Юрий Николаев, не предоставил мне слово.
Вы понимаете, что происходит?!
Депутат, член согласительной комиссии, не может задать вопрос по поправкам к бюджету республики!
Тогда для чего мы собираем эти комиссии? Для чего существует парламент? Для чего избиратели выбирают депутатов?
Чтобы мы молча поднимали руки за решения правительства?!
Парламент превращается в орган, который должен не обсуждать решения исполнительной власти, а просто их утверждать.
И особенно горько видеть, как сами депутаты соглашаются с такой ролью.
Сегодня на заседании была подключена ВКС. И у меня возникло ощущение, что любые неудобные вопросы старались пресечь ещё до того, как они прозвучат публично.
Парламент — это не подразделение правительства!
Мы не подчинённые министров. Мы представители народа. И наша обязанность — спрашивать, спорить, требовать обоснований и защищать интересы жителей республики.
Простите конечно, за мои эмоции, но они искренние. Сегодня мне действительно очень тяжело принимать.
Сахалыы эттэллэригэр дылы «Дьэ өйдөннүн дуо?…»
Потому что самое страшное — даже не то, что отклоняют наши поправки. Бачча ыгым кэмҥэ. Самое страшное — когда депутаты добровольно отказываются от своего права быть депутатами.
25 ноября нам предстоит принимать бюджет на пленарном заседании.
И я хочу спросить своих коллег: если мы даже на согласительной комиссии боимся задавать вопросы правительству, то чьи интересы мы вообще представляем?
Нюргуяна Заморщикова, руководитель фракции Новые Люди в Государственном собрании Ил Тумэн.
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