Руководитель фракции «Новых людей» Нюргуяна Заморщикова возмущена тем, как проходит в Ил Тумэне работа над Бюджетом-2027. Свои мысли и эмоции депутат выразила в своем блоге.

А ЗАЧЕМ ТОГДА ВООБЩЕ НУЖЕН ПАРЛАМЕНТ?!

Сегодня я вышла с расширенного заседания бюджетного комитета и согласительной комиссии с очень тяжёлым чувством. Даже не столько злости, сколько разочарования.

Нам, народным депутатам, фактически не дали возможности даже задать вопросы!

Мы пришли защищать свои поправки к бюджету. Не ради политических очков. Не ради споров с правительством. А ради конкретных людей, которые живут и работают в нашей республике.

В том числе мы предложили поддержать хлебопекарни в труднодоступных населённых пунктах. Там, где хлеб — это не просто товар на полке магазина, а вопрос доступности самого необходимого.

И что произошло?

Наши поправки отклонили. Причём руками наших же коллег — депутатов от представителей партии большинства.

Самое обидное, что некоторые из них в личных разговорах поддерживают наши предложения. Понимают, что проблемы реальные. Соглашаются, что людям нужна помощь.

Но когда приходит время голосовать — воздерживаются.

И поправки не проходят.

Единственный, кто из членов бюджетного комитета пытался отстоять наши предложения, — Никита Тимофеев.

Но дальше произошло то, что меня возмутило ещё сильнее.

Я официально приглашена на заседание как член согласительной комиссии. Началось рассмотрение поправок правительства.

Их начали ставить на голосование практически без вопросов и обсуждения.

Когда я попыталась задать конкретные вопросы по отдельным пунктам, председательствующий, вице-спикер парламента Юрий Николаев, не предоставил мне слово.

Вы понимаете, что происходит?!

Депутат, член согласительной комиссии, не может задать вопрос по поправкам к бюджету республики!

Тогда для чего мы собираем эти комиссии? Для чего существует парламент? Для чего избиратели выбирают депутатов?

Чтобы мы молча поднимали руки за решения правительства?!

Парламент превращается в орган, который должен не обсуждать решения исполнительной власти, а просто их утверждать.

И особенно горько видеть, как сами депутаты соглашаются с такой ролью.

Сегодня на заседании была подключена ВКС. И у меня возникло ощущение, что любые неудобные вопросы старались пресечь ещё до того, как они прозвучат публично.

Парламент — это не подразделение правительства!

Мы не подчинённые министров. Мы представители народа. И наша обязанность — спрашивать, спорить, требовать обоснований и защищать интересы жителей республики.

Простите конечно, за мои эмоции, но они искренние. Сегодня мне действительно очень тяжело принимать.

Сахалыы эттэллэригэр дылы «Дьэ өйдөннүн дуо?…»

Потому что самое страшное — даже не то, что отклоняют наши поправки. Бачча ыгым кэмҥэ. Самое страшное — когда депутаты добровольно отказываются от своего права быть депутатами.

25 ноября нам предстоит принимать бюджет на пленарном заседании.

И я хочу спросить своих коллег: если мы даже на согласительной комиссии боимся задавать вопросы правительству, то чьи интересы мы вообще представляем?

Нюргуяна Заморщикова, руководитель фракции Новые Люди в Государственном собрании Ил Тумэн.