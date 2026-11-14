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14.11.2026 18:03
чтение: 1 мин
Политика
#«Единая Россия»
#айсен николаев

Конференция «Единой России» в Якутии: кого избрали?

В Якутске состоялась отчётно-выборная конференция Якутского регионального отделения партии «Единая Россия». Путём тайного голосования большинством голосов секретарём регионального отделения был избран Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия), сообщает пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия»

В субботу, 14 ноября, в Якутске состоялась отчётно-выборная конференция Якутского регионального отделения партии «Единая Россия». В мероприятии приняли участие 121 делегат от местных и первичных отделений, члены Регионального политического совета и его Президиума, члены Региональной контрольной комиссии, депутаты Государственной Думы и Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), руководители органов власти республики и приглашённые гости. Кворум был соблюдён, конференция признана правомочной для проведения внутрипартийных процедур по повестке.\

Сегодня на конференции Якутского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — мэр Якутска Дмитрий Садовников с Героями России Александром Находкиным и Андреем Григорьевым.

Избраны делегаты на XXIV Съезд Партии

По предложению Президиума Регионального политического совета Конференция избрала делегатами XXIV Съезда Партии:

Иннокентьева Павла Павловича, секретаря Вилюйского местного отделения;

Луцкана Ивана Петровича, заместителя секретаря Якутского регионального отделения;

Тихонова Дмитрия Ивановича, секретаря Мегино-Кангаласского местного отделения.

Кандидатуры утверждены голосованием делегатов единогласно.

Всероссийская политическая партия ЕДИНАЯ РОССИЯ: Народная программа

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Источник: МАХ "Единая Россия" в Якутии
Фото: МАХ "Единая Россия" в Якутии

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