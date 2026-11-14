Конференция «Единой России» в Якутии: кого избрали?
В Якутске состоялась отчётно-выборная конференция Якутского регионального отделения партии «Единая Россия». Путём тайного голосования большинством голосов секретарём регионального отделения был избран Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия), сообщает пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия»
В субботу, 14 ноября, в Якутске состоялась отчётно-выборная конференция Якутского регионального отделения партии «Единая Россия». В мероприятии приняли участие 121 делегат от местных и первичных отделений, члены Регионального политического совета и его Президиума, члены Региональной контрольной комиссии, депутаты Государственной Думы и Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), руководители органов власти республики и приглашённые гости. Кворум был соблюдён, конференция признана правомочной для проведения внутрипартийных процедур по повестке.\
Избраны делегаты на XXIV Съезд Партии
По предложению Президиума Регионального политического совета Конференция избрала делегатами XXIV Съезда Партии:
Иннокентьева Павла Павловича, секретаря Вилюйского местного отделения;
Луцкана Ивана Петровича, заместителя секретаря Якутского регионального отделения;
Тихонова Дмитрия Ивановича, секретаря Мегино-Кангаласского местного отделения.
Кандидатуры утверждены голосованием делегатов единогласно.
Всероссийская политическая партия ЕДИНАЯ РОССИЯ: Народная программа
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