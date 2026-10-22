Долгунов и Тымырова: новые назначения в комитетах Ил Тумэна
22 октября внесены изменения в составы постоянных комитетов Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я). Новые депутаты Николай Долгунов и Татьяна Тымырова избраны членами сразу двух комитетов каждый.
Николай Долгунов вошёл в комитет по науке и образованию и в комитет по селу и аграрной политике.
Татьяна Тымырова стала членом комитета по селу и аграрной политике и комитета по предпринимательству и туризму.
Изменения внесены в постановление Ил Тумэн от 26 сентября 2023 года «О составах постоянных комитетов и комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) седьмого созыва».
Новое постановление вступает в силу с момента принятия.
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