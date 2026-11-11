Ледовые шедевры: Хрустальная сказка в честь полувекового юбилея

«Новогодняя фантазия»: на привокзальной площади Нижнего Бестяха создадут ледовые шедевры в честь 50-летия прихода железной дороги в Якутию

Акционерная компания «Железные дороги Якутии» совместно с администрацией Мегино Кангаласского улуса приглашают мастеров льда к участию в ежегодном конкурсе ледовых скульптур «Новогодняя фантазия». В 2026 году мероприятие приобретает особое значение – оно посвящено 50 летию прихода железной дороги в Якутию и станет данью уважения тем, кто прокладывал Амуро Якутскую железнодорожную магистраль в сложнейших северных условиях.

Конкурс пройдёт с 30 ноября по 3 декабря 2026 года на привокзальной площади станции Нижний Бестях. Именно здесь, в месте, которое является одним из главных транспортных ворот республики, появятся уникальные ледовые композиции, которые смогут увидеть десятки тысяч пассажиров и гостей региона.

Тема этого года – подвиг строителей АЯМа: от первых отрядов «Якутский комсомолец» и «Юность Якутии» до современных специалистов, дотянувших магистраль до Нижнего Бестяха. Авторы скульптур могут отразить в своих работах самые яркие и трогательные моменты большой стройки: напряжённый труд в условиях Крайнего Севера, сцены быта в палатках, фигуры строителей с инструментами, суровую, но величественную северную природу, которую покоряли первопроходцы. Особое внимание организаторы ждут к темам преемственности поколений и символического «соединения» БАМа и АЯМа – как знака единства большой железнодорожной истории страны.

К участию приглашаются профессиональные и самодеятельные художники, скульпторы, мастера прикладного искусства, а также студенты и преподаватели учебных заведений – как из Якутии, так и из других регионов России. Работать участники будут командами.

Организаторы создают все условия для творчества и комфорта:

предоставление ледяных блоков (по 10 штук на команду, размер каждого – 1,0 × 0,8 × 0,3 м);

трёхразовое питание, горячее питьё;

проживание на время проведения конкурса.

Главный приз – 180 000 рублей. Предусмотрены денежные премии, дипломы и подарки для призёров, занявших 1 е, 2 е и 3 е места, а также для победителей в специальных номинациях. Все остальные участники получат поощрительные призы и памятные подарки. Кроме того, будут вручены специальные призы от Главы Мегино Кангаласского улуса и Генерального директора АО «АК «ЖДЯ».

Заявки с эскизами скульптур и необходимыми документами принимаются до 20 ноября 2026 года по электронной почте: efremovala@rw-y.ru.

С подробным положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте АО «АК «ЖДЯ» в разделе «Мероприятия»: https://rw-y.ru/press/events/contests/konkurs-ledovykh-skulptur-novogodnyaya-fantaziya-2026/

По всем вопросам можно обращаться по телефонам: 8 964 415 74 90, 8 (4112) 42 51 06.

Kедовые скульптуры станут не только украшением привокзальной площади, но и ярким художественным рассказом о трудовом подвиге, который навсегда изменил транспортную карту Якутии.