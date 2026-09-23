Учитель здоровья: Назван победитель регионального конкурса

Учитель здоровья Якутии – 2026

Общероссийская общественная организация, созданная в 2009 году, была учреждена по инициативе группы учёных, общественных деятелей и работников сферы образования. Главная цель организации— содействие реализации государственной политики в сфере сохранения и укрепления здоровья детей и молодёжи, осуществление широкого круга задач, в том числе — образовательно-просветительской работы по формированию у детей и педагогов культуры здоровья, развитие навыков здорового образа жизни.

Организация регулярно проводит крупное мероприятие — Всероссийский конкурс «Учитель здоровья России». Его цель — поддержать педагогов во внедрении здоровьесберегающих технологий, выявление лучших практик и трансляция опыта работы педагогов на местах. В 2026 году конкурс проходил при поддержке Минпросвещения РФ и Комитета Госдумы по дела национальностей.

На базе АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II на днях завершился финальный республиканский этап XVII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России — 2026». Впервые он был проведён в 2010 году по инициативе Общероссийской общественной организации содействия укреплению здоровья в системе образования. За эти годы конкурс стал больше, чем профессиональным состязанием. Он стал пространством, где рождаются методики, где педагоги делятся опытом, где формируется культура здорового образа жизни — культура, которая передаётся от учителя к ученику. В ходе конкурса выявились лучшие образовательные практики, инновационные подходы к формированию культуры здоровья. И, несомненно, будут внедрены новейшие здоровьесберегающие технологии в повседневную жизнь школ республики.

В нашем конкурсе приняли участие учителя с опытом работы в системе образования: Иннокентий Баснаев, преподаватель Вилюйского профессионально-педагогического колледжа имени Н.Г.Чернышевского, человек, для которого физическая культура стала призванием. За его плечами — 15 лет педагогического стажа;

Таисия Ксенофонтова, учитель физической культуры Сунтарской начальной общеобразовательной школы имени В.Г.Павлова, педагог с 40-летним стажем, отличник образования РС(Я);

Екатерина Попова, педагог-организатор Бедиминской средней общеобразовательной школы имени Н,Д.Неустроева, Мегино-Кангаласского улуса, отличник образования РС(Я), Почётный работник общего образования Российской Федерации, обладатель Гранта Президента Российской Федерации, кандидат в мастера спорта;

Ульяна Тутукарова, учитель математики I-й Кюлетской средней общеобразовательной школы имени П.А.Павлова, Вилюйского улуса, автор сборника задач «Математика жизни: от семейного бюджета до цифровых миров», обладатель знака «Материнская слава III степени»;

Марина Филиппова, учитель истории и обществознания Чурапчинской гимназии имени С.К.Макарова, отличник образования РС(Я), автор методических разработок, посвящённых экологии и здоровью.

Учителя конкурсанты представили на суд экспертного жюри фрагменты учебного занятия, после которого умение анализировать собственные достижения или недостатки в проведении занятий -самоанализ. Следующим испытанием стала творческая импровизация – умение .

Конкурс прошёл под экспертизой компетентного жюри в составе:

Сардааны Ушницкой, председателя экспертного совета, к.п.н., исполняющей обязанности директора Института развития образования и повышения квалификации имени С. Н. Донского-II;

Заместителя председателя Дианиды Абрамовой, руководителя Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов ИРОиПК имени С. Н. Донского-II;

Членов экспертного совета:

Ольги Михалевой, к.п.н., доцента, заместителя директора ИРОиПК имени С. Н. Донского-II;

Кристины Гаврильевой, к.медиц.н., врача физической и реабилитационной медицины, члена Общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей»;

Ганиры Нестеревой, учителя биологии Болугурской средней общеобразовательной школы Амгинского улуса, участника республиканского этапа Всероссийского конкурса «Учитель года — 2024»;

Надежды Редькиной, председателя родительского комитета при Министерстве образования и науки Республики Саха (Якутия);

Елизаветы Яковлевой, старшего преподавателя Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов Института развития образования и повышения квалификации имени С. Н. Донского-II.

Главным спонсором мероприятия выступила Якутская республиканская организация профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации в лице её председателя Янины Щепанской.

В ходе жёстких испытаний конкурса победителем регионального этапа конкурса «Учитель здоровья – 2026» стала Екатерина Попова, педагог-организатор Бедиминской средней общеобразовательной школы имени Н,Д.Неустроева, Мегино-Кангаласского улуса.

Праздник спорта и здоровья украсили дети – наше будущее, это: воспитанники танцевально-спортивного клуба «По парам» под руководством Вячеслава Ефимова Анжелика Томтосова – Владимир Серкин и Виталина Брылякова – Михаил Луцкан, а также воспитанники детского подросткового центра ГО «город Якутск».