Путин поддержал соцгазификацию объектов культуры

Владимир Владимирович Путин поддержал социальную газификацию объектов культуры

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поддержал предложение партии «Единая Россия» о расширении программы социальной газификации и поручил Правительству России включить в программу безвозмездной газификации Дома культуры. Об этом в своём канале в МАКС сообщил руководитель компании Алексей Колодезников.

«По словам главы государства, «идея социальной газификации была предложена ещё в Послании Федеральному Собранию в апреле 2021 года. А сама такая инициатива была ранее выдвинута партией «Единая Россия»», – написал Алексей Засимович.

21 апреля 2021 года Президент страны Владимир Владимирович Путин во время оглашения Послания Федеральному Собранию поддержал инициативу партии «Единая Россия» подключать газ до участков россиян бесплатно. Затем 1 июня Государственная Дума приняла в третьем чтении изменения в Закон о газоснабжении в Российской Федерации. В соответствии с поправками, которые в рамках реализации Послания Президента подготовили ко второму чтению парламентарии во главе с Вячеславом Викторовичем Володиным и Валентиной Ивановной Матвиенко, газ до границ участка домовладения будут подводить без привлечения средств граждан.

«Таким образом, программа социальной газификации постоянно совершенствуется и расширяется. Это говорит о том, что она востребована у жителей, и партия «Единая Россия» очень правильно её инициировала, включив в свою Народную программу. Благодаря этому с 2021 года в республике газифицированы дома более 11 тысяч семей якутян, и таким образом более 30 тысяч человек существенно повысили комфорт своего проживания», – подчеркнул Алексей Колодезников.

Важным этапом развития программы социальной газификации стало распространение её действия на садоводческие некоммерческие товарищества. 29 февраля 2024 года Президент РФ в Послании Федеральному Собранию поручил включить СНТ в программу. Уже 16 апреля 2024 года Председатель Правительства Михаил Владимирович Мишустин подписал Постановление № 484, которое официально распространило программу на садоводства.

«Отмечу, что ранее в программу социальной газификации включили объекты образования и здравоохранения, садовые товарищества. Благодаря этому в Якутии газифицированы более 160 земельных участков в садовых товариществах, фельдшерско-акушерские пункты в селе Тамалакан Верхневилюйского улуса, в селе Эбя Вилюйского улуса, амбулатория ЦРБ и котельная стадиона Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта, детский сад «Березка» в селе Асыма Горного улуса», – отметил руководитель компании.

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