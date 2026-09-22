Указ Путина: Якутянка удостоена звания Мать-героиня РФ

Жительница Якутии Туйара Устинова удостоена звания «Мать-героиня» РФ

Вместе с супругом Сергеем они воспитали десятерых детей

Указом президента России Владимира Путина Туйаре Устиновой из села Эмиссы Амгинского улуса Якутии присвоено высшее звание «Мать-героиня», сообщил глава республики Айсен Николаев в своем Макс-канале.

Туйара Устинова вместе с супругом Сергеем Анатольевичем воспитали десятерых детей — пять сыновей и пять дочерей. Сейчас у Туйары Петровны уже 13 внуков.

«История этой семьи — редкий пример преемственности: бабушка Туйары Петровны Елена Петровна Новикова и мама Татьяна Никифоровна Новикова воспитали по одиннадцать детей, и обе были удостоены звания «Мать-героиня» СССР. Три поколения одной семьи, три матери-героини — по-настоящему сильная история любви и ответственности за своих детей», — отметил Айсен Николаев.

Более 30 лет Туйара Устинова работала с детьми, много делает для родного села, помогает семьям и молодым матерям. Ее дети выросли достойными людьми, трудятся, служат, воспитывают уже своих детей и продолжают семейные традиции.

Жительница села Эмиссы Амгинского улуса стала второй якутянкой, удостоенной звания «Мать-героиня» Российской Федерации.

«От всего сердца поздравляю с высокой наградой! Желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни и как можно больше счастливых дней в кругу детей и внуков», — поздравил глава Якутии Айсен Николаев.

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