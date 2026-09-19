ЦОН и Общественная палата Якутии отмалчиваются
ЦОН и Общественная палата Якутии отмалчиваются
С самого утра в Якутии разгорелся скандал по выборам – вскрыт сейф-пакет с бюллетенями избирателей в УИК №756 в Якутске.
Уже председатель ЦИК России Элла Памфилова успела жестко прокомментировать инцидент в Якутске: «Это надо совсем мозги не иметь! Полная беответственность и безмозглость!»
Федеральные СМИ раздирают на куски репутацию избирательной системы Якутии. Обесценен труд многих организаторов выборов в республике.
И на этом фоне хранит оглушительное молчание структура, которая первая должна была проснуться и бить в набат. Это она должна была всех нас информировать о ходе разбирательств и взять вопрос на контроль. Это так называемый ЦОН — Центр общественного наблюдения на выборах в Якутии, который координируется Общественной палатой республики.
Заранее пафосно было объявлено, что в дни голосования разворачивается масштабная инфраструктура для контроля легитимности избирательного процесса.
Чтобы Что? Чтобы спрятать голову в песок и оглушительно молчать, когда происходят события из ряда вон?
ЦОН, координируемый Общественной палатой Якутии (председатель Станислав Иванов, руководитель аппарата Анжелика Андреева), до сих пор никак не высказался, не выразил своего отношения к резонансным событиям на выборах.
Своим бездействием они полностью дискредитируют институт общественного контроля над ходом выборов и свою личную репутацию как общественных деятелей. Полная некомпетентность, а уж про нравственный выбор и говорить не приходится…
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