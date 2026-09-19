Водоканал в восьмой раз провел благотворительную ярмарку “Урожай добра”

«Сегодня у нас хороший, светлый праздник. Все средства, собранные на ярмарке «Урожай добра», мы традиционно направляем в помощь детям наших сотрудников, нуждающихся в дорогостоящем лечении. То, что вы так активно участвуете — это здорово. Вы проявляете лучшие человеческие качества: доброту, сопричастность, сострадание», — сказал генеральный директор АО «Водоканал» Анатолий Кырджагасов.

Соленья, варенья, овощи с огорода, ароматная выпечка, напитки, вкусные блюда, поделки, сувениры – все это сегодня было представлено на ярмарке “Урожай добра”.

Якутские водоканальцы в восьмой раз провели благотворительную ярмарку.

Традиционно службы выставили лоты на аукцион. С молотка ушли торты медовые, пирог песочный с клубникой и лот сюрприз.

Напомним, впервые благотворительную ярмарку «Урожай добра» провели в АО «Водоканал» в сентябре 2019 года. Каждый год все вырученные средства направляются работникам предприятия, которые борются за здоровье своих детей. Вся выручка от проданных товаров идет на благое дело.

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