Морковные оладьи на сковороде: простой рецепт яркого завтрака

На приготовление уйдёт примерно 25–30 минут

морковные оладьи

Если привычные каши и бутерброды надоели, приготовьте морковные оладьи. Они получаются нежными внутри, с румяной корочкой и лёгкой сладостью самой моркови. Немного сыра и зелени сделают вкус выразительнее, а для подачи достаточно пары ложек сметаны.

На приготовление уйдёт примерно 25–30 минут, в зависимости от количества партий и размера сковороды.

Ингредиенты

На 2–3 порции:

Морковь — 350 г после очистки

Яйца — 2 шт.

Твёрдый сыр — 50 г

Пшеничная мука — 3–4 ст. л. без горки

Укроп или петрушка — несколько веточек

Соль и чёрный перец — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Для подачи: сметана или натуральный йогурт без добавок.

Пошаговое приготовление

Шаг 1. Натрите морковь

Морковь вымойте, очистите и натрите на мелкой тёрке. Так она быстрее приготовится, а оладьи будут нежнее.

Если морковь очень сочная и на дне миски собирается жидкость, слегка отожмите её. Убирать всю влагу не нужно.

Шаг 2. Смешайте ингредиенты

Добавьте к моркови яйца, мелко натёртый сыр и измельчённую зелень. Поперчите и немного посолите, учитывая солёность сыра.

Всыпьте сначала 3 столовые ложки муки, перемешайте и оставьте на 5 минут. Масса должна держаться на ложке и не растекаться. Если она слишком жидкая, добавьте оставшуюся ложку муки.

Шаг 3. Пожарьте оладьи

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте массу столовой ложкой и слегка разравнивайте: толщина оладий должна быть около 5–7 мм.

Готовьте на умеренном огне примерно по 3–4 минуты с каждой стороны. После переворачивания можно ненадолго накрыть сковороду крышкой, чтобы морковь успела размягчиться.

Ориентируйтесь не только на корочку: готовые оладьи должны схватиться внутри, без жидкой яичной массы. Если поверхность быстро темнеет, уменьшите нагрев.

Шаг 4. Подавайте горячими

Переложите оладьи на тарелку. При необходимости промокните лишнее масло бумажным полотенцем. Подавайте со сметаной, йогуртовым соусом или свежими овощами.

Как сделать морковные оладьи вкуснее

Не натирайте морковь слишком крупно. Крупная стружка дольше готовится и может остаться жёсткой.

Крупная стружка дольше готовится и может остаться жёсткой. Не добавляйте лишнюю муку. С ней оладьи лучше держат форму, но избыток делает их плотными.

С ней оладьи лучше держат форму, но избыток делает их плотными. Оставляйте между оладьями место. Так их удобнее переворачивать.

Так их удобнее переворачивать. Меняйте приправы. К моркови подойдут щепотка паприки, немного сушёного чеснока или молотого кориандра.

Быстрый соус для подачи

Смешайте 100 г натурального йогурта, небольшой измельчённый зубчик чеснока и рубленый укроп. Добавьте соль по вкусу и немного лимонного сока по желанию.

Прохладный соус хорошо дополняет горячие оладьи и подчёркивает сладковатый вкус моркови.

Частые вопросы

Можно ли приготовить без сыра?

Да. Просто исключите его из рецепта. Муку добавляйте постепенно, ориентируясь на густоту массы.

Можно ли сделать сладкий вариант?

Да: уберите сыр, зелень и перец, добавьте 1–2 чайные ложки сахара и немного корицы. Подавайте с йогуртом или яблочным пюре. Следите за нагревом: с сахаром корочка подрумянивается быстрее.

Почему оладьи разваливаются?

Причиной может быть слишком влажная масса или раннее переворачивание. Дайте нижней стороне хорошо схватиться и только потом аккуратно поддевайте оладью лопаткой.

Как хранить остатки?

Уберите остывшие оладьи в закрытый контейнер и поставьте в холодильник не позднее чем через два часа после приготовления. Используйте в течение двух дней, перед подачей хорошо прогрейте.

Морковные оладьи — простой способ разнообразить домашнее меню без сложных ингредиентов. Приготовьте небольшую порцию на завтрак или подайте их на лёгкий ужин с салатом и любимым соусом.

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