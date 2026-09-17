Ежедневный гороскоп на 18 сентября 2026 года

Пятница располагает к вдумчивой работе и серьёзным разговорам. Споры с руководством и попытки настоять на своём лучше отложить. Сосредоточьтесь на том, что вам по силам: текущих задачах, домашних делах и общении с людьми, готовыми вас поддержать.

гороскоп на 18 сентября 2026

Луна и важные решения

Гороскоп на 18 сентября 2026: 7, 8 лунный день. Первая четверть. По московскому времени с 23:15 18 сентября до 08:15 19 сентября — рекомендуется воздержаться от важных решений и покупок, кроме продуктов и топлива. После этого Луна переходит из Стрельца в Козерог.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня не стоит вступать в конфронтацию: результат вряд ли вас порадует, а положение может оказаться хуже, чем до начала спора. Лучше направьте силы на работу — усердие пойдёт вам на пользу. День также подходит для домашних улучшений. В романтических отношениях и финансовых делах намечаются благоприятные возможности.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Мыслите масштабно и не ограничивайте себя мелкими задачами. Общение и участие в крупных проектах могут принести удовольствие. Переговоры и обсуждения обещают складываться удачно: сегодня ваши слова звучат особенно убедительно.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Уделите внимание дому, семье и кому-то из родителей. На работе можно рассчитывать на поддержку коллег. А вот разговоры с детьми или другом старше вас могут не оправдать ожиданий. Не тратьте силы на то, что не складывается. Лучше сосредоточьтесь на работе и поиске способов увеличить доход.

Рак (21 июня — 22 июля)

День не слишком подходит для того, чтобы добиваться разрешения или одобрения от руководства, родителей и представителей власти. Там, где решение зависит от вас, действуйте самостоятельно. Энергия, целеустремлённость, умение общаться и обаяние помогут приблизиться к желаемому. Верьте в свои силы.

Лев (23 июля — 22 августа)

Постарайтесь не поддаваться тревоге. Помните: «Беспокойство похоже на кресло-качалку: оно даёт занятие, но никуда не приводит». Переключитесь на обустройство дома — сделайте пространство уютнее и красивее. Можно пригласить гостей. Идеи дополнительного заработка тоже заслуживают внимания, но перед их воплощением стоит оценить риски.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Меркурий, управляющий вашим знаком, находится в оппозиции к строгому Сатурну. В астрологической трактовке такое положение располагает к серьёзным размышлениям. Возможно, вы задумаетесь о своём месте в мире, почувствуете одиночество или столкнётесь с необходимостью попрощаться с близким человеком. Лучше всего направить внимание на интеллектуальную работу, требующую сосредоточенности.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Меркурий в вашем знаке образует напряжённый аспект с Сатурном. Это может вывести на первый план вопросы завершения прежних этапов, особенно в близких отношениях. Разговоры будут серьёзными: не исключены критика и обсуждение накопившихся разногласий. Возможно, вам также придётся отчитаться перед руководителем или другим влиятельным человеком.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Лучшая тактика на сегодня — добросовестно заниматься текущими делами. Особенно продуктивной может оказаться умственная работа. Ваши старания, последовательность и внимание к задачам способны произвести хорошее впечатление на руководство. Используйте возможность показать себя надёжным человеком.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Забота о детях сегодня может потребовать больше времени и ответственности. Не исключено и активное общение с людьми младше вас. Обсуждение творческих проектов, детского образования или спорта будет серьёзным. Возможно, придётся учитывать ограничения и пересматривать первоначальные планы.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вероятен серьёзный разговор с родителем, начальником или человеком, наделённым властью. Если его итог вас не устроит, не спешите высказывать всё, что думаете. Лучше вернуться к обсуждению в более подходящий момент. Во время работы делайте перерывы: они помогут сохранить силы и ровное настроение.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Работа с текстами, а также вопросы, связанные с медициной и правом, могут показаться особенно трудоёмкими. Возможно ощущение, что вы взяли на себя слишком много. Не отчаивайтесь: разделите большую задачу на небольшие шаги и выполняйте их последовательно. Даже скромные усилия со временем дают заметный результат.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Денежные вопросы могут вызвать разочарование, особенно если речь идёт о наследстве, совместном имуществе, налогах, долгах или страховке. Возможно, вам покажется, что ваши интересы учитывают недостаточно. Сосредоточьтесь на том, на что можете повлиять: улучшение условий работы и забота о здоровье способны стать важным вкладом в ваше будущее.

Если у вас сегодня день рождения

18 сентября родился актёр и сценарист Джейсон Судейкис (1971) и оперная певица Анна Нетребко (1971).

Согласно астрологическому описанию, именинники этого дня харизматичны, чувствительны и артистичны. При этом они ценят личное пространство и склонны к самоанализу.

Наступающий личный год связывают с новыми начинаниями, приключениями и значительными переменами. Присматривайтесь к открывающимся возможностям и будьте готовы действовать: нынешние шаги могут заложить основу будущих достижений.

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