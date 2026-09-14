Гороскоп от карт Симболон на октябрь 2026

карты симболон

Овны: остановитесь, чтобы двигаться вперёд Для этого важно обратить внимание на карту Симболон и её значения в вашей жизни.

Карта Единорог предупреждает, что вы топчетесь на месте из-за застоя. То, чем вы занимались, потеряло свою ценность, а внутри вас нарастает раздрай. Но не бойтесь перемен! Пересмотрите свои маршруты, даже если вы вложили в выбранное направление много сил и ресурсов. Иначе недовольство будет только расти.

Тельцы: время проявить себя

На октябрь выпала карта Королева. Пора перестать скромничать и проявить бойцовские качества. Вашу ценность заметит каждый, и об этом даже не придётся говорить вслух. Не теряйтесь: займите более заметное место в профессии и личной жизни. Но действуйте с достоинством, чтобы не выпрашивать регалии.

Близнецы: слушайте своё сердце

Карта Пифия советует прислушиваться к внутреннему голосу. Логическое мышление в октябре может подвести, но интуиция всегда на высоте. Доверяйте первому ощущению, особенно когда сталкиваетесь с чем-то новым. Не пытайтесь сразу считать информацию истиной, особенно при анализе людских поступков.

Раки: навести порядок в делах

Карта Стратег — это ваш шанс навести порядок в деловой сфере. Стройте чёткие планы на осень. Если вдруг накроет хаос, расставьте всё по своим местам. Эмоциональная составляющая должна быть отделена от реальности. Умейте видеть ситуацию со стороны, чтобы не действовать наугад.

Львы: будьте готовы к переменам

Карта Дон Кихот покажет, что ваша картинка мира может пошатнуться. Не исключены события, которые принесут разочарование. Что-то может сложиться не так, как вы планировали. Не подавляйте возникшее опустошение — это нормально. В переломные моменты важно дать себе время восстановиться, не принимая поспешных решений.

Девы: учитесь и развивайтесь

Вам выпала карта Мастер и ученик. Это отличный шанс для обучения, оттачивания навыков и погружения в интересные темы. Всё, что вы начнёте осваивать, уложится в голове проще, а мотивация будет расти с каждым новым открытием. Найдите авторитетное лицо, у которого можно поучиться.

Весы: очаруйте всех вокруг

Карта Золотые девушки обещает, что вы будете легки на подъём и просты в общении. Полезные связи будут возникать сами собой благодаря вашему обаянию и приятной атмосфере. Договориться станет проще там, где раньше была глухая стена. Но не ведитесь на красивую обёртку — смотрите в суть, а не хватайтесь за поверхностное.

Скорпионы: вспомните прошлое

Карта Мнемозина подталкивает вас к осмыслению прошлого опыта. Вы начнёте возвращаться к событиям, чтобы понять уроки, которые давно висели на заметке. Текущие проблемы могут решиться благодаря всплывшим воспоминаниям. Анализируйте прошлое, даже если это больно. Это поможет вам двигаться дальше.

Стрельцы: помогайте от чистого сердца

Карта Добрый пастырь возродит в вас желание поддержать близких и друзей. Грядут события, где вам придётся помочь кому-то из окружения. Но будьте искренни: помощь должна идти от души, а не из чувства долга. Восполняйте свои силы, чтобы быть в ресурсе.

Козероги: вы на правильном пути

Карта Король принесёт ощущение, что вы движетесь в правильном направлении. От этого вы будете совершать уверенные шаги, не сомневаясь и не оглядываясь на других. Ваша репутация будет работать на вас. Доверяйте себе и не откладывайте важное.

Водолеи: не поддавайтесь давлению

Карта Безжалостные люди ставит вас в ситуации, где вы можете ощутить давление извне. Вас могут критиковать, не разобравшись в ситуации. Не поддавайтесь чувству вины и не оправдывайтесь. Не позволяйте чужим мнениям высасывать ваши силы. Держитесь уверенно!

Рыбы: дайте волю фантазии

Карта Симболон — Мечтательный Джонни вдохновляет вас на приятные фантазии о том, как могла бы сложиться ваша жизнь. Ваше воображение будет работать на полную катушку, подбрасывая идеи и образы будущего. Но не забывайте о реальности: даже если вы мечтаете, обязательства никуда не денутся. Мечтайте, но не забывайте о шагах к цели.