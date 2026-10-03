Тест на грамотность: В каком слове неправильное ударение?

Неправильное ударение — самая незаметная ошибка. Проверьте, ошибаетесь ли вы так же, как 90% носителей. Тест с разбором.

Неправильное ударение: мини-тест по русскому языку для всех

Грамотная речь — это не только правильное написание букв, но и уверенное владение нормами произношения. Умение верно ставить ударение делает нашу речь понятной, красивой и убедительной. Оно сразу выдаёт культурного, начитанного человека и помогает произвести хорошее впечатление — на уроке, на работе, в любой беседе.

И наоборот: неправильное ударение может исказить смысл, помешать пониманию и даже изменить значение слова. Поэтому очень полезно время от времени тренироваться и проверять себя. Ниже — небольшой тест. Постарайтесь найти, в каком именно случае допущена ошибка.

Мини-тест: найдите неправильное ударение

Перед вами 4 фразы. Заглавной буквой в них отмечен ударный гласный проверяемого слова. Остальные слова в примерах имеют свои обычные нормы, но вопрос задаётся только к отмеченному слову.

большой каталОг звонИт шоферу дешевизнА тортов красИвее всех

Дайте себе время подумать

Не спешите смотреть ответ! Вспомните правила, произнесите каждое слово вслух и решите: в какой из четырёх фраз неправильное ударение?

Ответы и разбор

Правильный ответ: неправильное ударение — в третьей фразе, в слове «дешевизнА».

Верная литературная норма — «дешевИзнА» (ударение падает на суффикс -изн-).

Разбор по фразам

1. большой каталОг — верно.

Существительные с конечным -лог сохраняют ударение на последний слог: диалОг, монолОг, каталОг, некролОг.

2. звонИт шоферу — верно.

Глагол звонить во всех формах настоящего времени имеет ударение на окончание: звонЮ, звонИшь, звонИт, звонИм, звонИте, звонЯт.

3. дешевизнА тортов — НЕВЕРНО.

Правильно: дешевИзнА тортов. Если вы когда-нибудь задумаетесь о том, где нужно поставить ударение в словах «дешевизна» и «дороговизна», просто вспомните, что оно должно падать на суффикс -изн-.

4. красИвее всех — верно.

Чтобы определить, на какой слог нужно ставить ударение, следует поставить прилагательное в краткую форму женского рода. Если ударение в краткой форме упадет на основу слова, то в сравнительной и превосходной степенях оно там и останется: «красИва – красИвее – красИвейшая», «несчАстна – несчАстнее – несчАстнейшая».

Интересный факт о русском языке

Русское ударение — свободное (разноместное) и подвижное. В отличие от французского, где ударение всегда падает на последний слог, или польского, где оно обычно стоит на предпоследнем слоге, в русском языке ударение может находиться на любом слоге и даже перемещаться при изменении формы слова.

Благодаря этому ударение в русском языке нередко различает слова и их значения:

зАмок — дворцовое сооружение, но замОк — устройство для запирания;

— дворцовое сооружение, но — устройство для запирания; мУка — страдание, но мукА — продукт помола зерна;

— страдание, но — продукт помола зерна; Орган? Нет, лучше: трУсить (бояться) и трусить (бежать мелкой рысцой) — тоже различаются ударением.

Именно поэтому даже одна ошибка, например неправильное ударение вроде «звОнит» вместо «звонИт», сразу выдаёт недостаточное владение литературной нормой. Тренируйтесь, читайте вслух и следите за ударениями — и ваша речь всегда будет грамотной!

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