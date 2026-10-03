Тест на грамотность: В каком слове неправильное ударение?
Неправильное ударение: мини-тест по русскому языку для всех
Грамотная речь — это не только правильное написание букв, но и уверенное владение нормами произношения. Умение верно ставить ударение делает нашу речь понятной, красивой и убедительной. Оно сразу выдаёт культурного, начитанного человека и помогает произвести хорошее впечатление — на уроке, на работе, в любой беседе.
И наоборот: неправильное ударение может исказить смысл, помешать пониманию и даже изменить значение слова. Поэтому очень полезно время от времени тренироваться и проверять себя. Ниже — небольшой тест. Постарайтесь найти, в каком именно случае допущена ошибка.
Мини-тест: найдите неправильное ударение
Перед вами 4 фразы. Заглавной буквой в них отмечен ударный гласный проверяемого слова. Остальные слова в примерах имеют свои обычные нормы, но вопрос задаётся только к отмеченному слову.
- большой каталОг
- звонИт шоферу
- дешевизнА тортов
- красИвее всех
Дайте себе время подумать
Не спешите смотреть ответ! Вспомните правила, произнесите каждое слово вслух и решите: в какой из четырёх фраз неправильное ударение?
Ответы и разбор
Правильный ответ: неправильное ударение — в третьей фразе, в слове «дешевизнА».
Верная литературная норма — «дешевИзнА» (ударение падает на суффикс -изн-).
Разбор по фразам
1. большой каталОг — верно.
Существительные с конечным -лог сохраняют ударение на последний слог: диалОг, монолОг, каталОг, некролОг.
2. звонИт шоферу — верно.
Глагол звонить во всех формах настоящего времени имеет ударение на окончание: звонЮ, звонИшь, звонИт, звонИм, звонИте, звонЯт.
3. дешевизнА тортов — НЕВЕРНО.
Правильно: дешевИзнА тортов. Если вы когда-нибудь задумаетесь о том, где нужно поставить ударение в словах «дешевизна» и «дороговизна», просто вспомните, что оно должно падать на суффикс -изн-.
4. красИвее всех — верно.
Чтобы определить, на какой слог нужно ставить ударение, следует поставить прилагательное в краткую форму женского рода. Если ударение в краткой форме упадет на основу слова, то в сравнительной и превосходной степенях оно там и останется: «красИва – красИвее – красИвейшая», «несчАстна – несчАстнее – несчАстнейшая».
Интересный факт о русском языке
Русское ударение — свободное (разноместное) и подвижное. В отличие от французского, где ударение всегда падает на последний слог, или польского, где оно обычно стоит на предпоследнем слоге, в русском языке ударение может находиться на любом слоге и даже перемещаться при изменении формы слова.
Благодаря этому ударение в русском языке нередко различает слова и их значения:
- зАмок — дворцовое сооружение, но замОк — устройство для запирания;
- мУка — страдание, но мукА — продукт помола зерна;
- Орган? Нет, лучше: трУсить (бояться) и трусить (бежать мелкой рысцой) — тоже различаются ударением.
Именно поэтому даже одна ошибка, например неправильное ударение вроде «звОнит» вместо «звонИт», сразу выдаёт недостаточное владение литературной нормой. Тренируйтесь, читайте вслух и следите за ударениями — и ваша речь всегда будет грамотной!
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