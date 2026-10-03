Борьба за бронзу на Играх Азии: Рассадин, увы, проиграл… Болеем за Белолюбского

Айаал Белолюбский и Виктор Рассадин поборются за бронзу Игр Азии. Якутские борцы, выступающие за сборную Таджикистана, продолжат борьбу за медали XX Игр Азии в Японии.

Айаал Белолюбский победил иранца Али Момени (4:1) и представителя Южной Кореи Ким Сангвонга (6:2). В полуфинале Айаал уступил индийцу Аману Аману (8:14), хотя после первого периода вёл 6:2. В схватке за бронзу Игр Азии его соперником станет японец Ямато Огава.

Виктор Рассадин начал с победы над Абдулрасулом Аслуевым из Бахрейна (3:2), затем уступил японскому чемпиону мира Яшиносуке Аояги (0:10). В утешительном поединке Виктор уверенно победил борца из Индонезии (10:0). Бронзу Игр Азии он разыграет с представителем Кыргызстана Орозбеком Токтомамбетовым.

🕕 Финальный блок второго дня начнётся сегодня в 18:00 по якутскому времени, сообщает«Спорт Якутии» @ulusmedia

Какая боль…

В 14. 46 ч. сообщали, что Виктор Рассадин досадно проиграл японскому борцу со счетом 0:10 на Летних азиатских играх, которые проходят в городе Нагоя в Японии. Хозяин ковра прошел в ноги и сделал несколько переворотов, не дав нашему борцу ни единого шанса, сообщает @djiikeytop, опубликовав видео.

Ждем результатов айаала Белолюбского…

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