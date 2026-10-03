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03.10.2026 11:59
чтение: 1 мин
Происшествия
#МВД Якутии
#семейные отношения

Спор об алиментах закончился ударом ножа: семейная драма в Якутске

удар ножом

Удар ножа за сестру. В Якутске полицейские установили женщину, причинившую тяжкий вред здоровью бывшему мужу своей сестры. В отдел полиции №1 МУ МВД России «Якутское» поступила информация от медицинских работников о том, что к ним обратился за помощью мужчина с ножевым ранением в грудную область. Сотрудники уголовного розыска совместно с полицейскими ОБППСП МУ МВД России «Якутское» в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установили, что к данному преступлению причастна 50-летняя уроженка Момского района, сообщает МВД Якутии в МАХ

Установлено, что подозреваемая распивала спиртное со своим бывшим зятем. В ходе застолья возник спор из-за алиментов на детей, и женщина встала на сторону своей сестры. Между ними началась словесная перепалка, в ходе которой злоумышленница ударила оппонента ножом в область груди. Затем женщина оказала ему первую помощь, а мужчина вызвал «скорую помощь».   Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Семейный конфликт у реки: Вместо отдыха — уголовное дело

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Источник: Пресс-служба МВД по Якутии
Фото: ЯСИА

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