Спор об алиментах закончился ударом ножа: семейная драма в Якутске
Удар ножа за сестру. В Якутске полицейские установили женщину, причинившую тяжкий вред здоровью бывшему мужу своей сестры. В отдел полиции №1 МУ МВД России «Якутское» поступила информация от медицинских работников о том, что к ним обратился за помощью мужчина с ножевым ранением в грудную область. Сотрудники уголовного розыска совместно с полицейскими ОБППСП МУ МВД России «Якутское» в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установили, что к данному преступлению причастна 50-летняя уроженка Момского района, сообщает МВД Якутии в МАХ
Установлено, что подозреваемая распивала спиртное со своим бывшим зятем. В ходе застолья возник спор из-за алиментов на детей, и женщина встала на сторону своей сестры. Между ними началась словесная перепалка, в ходе которой злоумышленница ударила оппонента ножом в область груди. Затем женщина оказала ему первую помощь, а мужчина вызвал «скорую помощь». Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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