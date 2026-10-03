Началась охота на медведей! За каждого добытого хищника теперь будут платить

На фото Минэкологии: отслежен и устранен медведь-убийца, растерзавший охотника в Усть-Майском районе Якутии в 2024 году.

Российские регионы готовят экстренный отстрел около 100 тысяч лишних медведей — охотникам будут платить до 35 тысяч рублей за каждого добытого зверя. Меры обсуждают на фоне роста числа нападений, сообщает Mash. Ранее хищники загрызли двух мужчин, собиравших ягоды в Иркутской области, залезли прямо в дом к женщине в Красноярском крае и убили сторожа на автостоянке в Енисейском округе. Ещё один хищник напал на отца российского хоккеиста Андрея Кузьменко во время рыбалки в Тыве — мужчина выжил.

По данным Минприроды, в 2026 году от косолапых пострадали 59 человек, шестеро погибли в Красноярском крае. Сейчас разрешение на добычу медведя действует 30 дней: если за это время охотник не добыл зверя, документ сгорает и нужно оформлять новый. Эту систему хотят отменить, как и пошлину около 5 тысяч рублей.

В итоге охота в рамках регулирования численности станет бесплатной, а за добытого медведя ещё будут платить от 15 до 35 тысяч рублей в зависимости от региона. Новые правила могут заработать уже в ближайшие 10–30 дней в Бурятии, Тыве, Иркутской области, Красноярском крае, Якутии, Магаданской области и на Камчатке.

Стоит отметить, что посравнению с соседними регионами, Якутия наименее пострадала от нападений хищника. Минэкологии Якутии сообщила о ситуация на конец сентября с регулированием численности бурого медведя на территории республики: выдано 341 разрешение на отстрел в отношении 614 особей. Фактически добыто 182 зверя. В целях обеспечения безопасности населения в связи с заходами хищников в населенные пункты принято 92 решения на отстрел 104 особей.

Зафиксирован 1 случай нападения медведя на человека, который, к счастью, не имел летального исхода.

Сложная обстановка сохраняется в ряде районов, в частности в Мирнинском, Сунтарском и Оленекском. Основной причиной повышенной активности хищников и их выхода к человеческому жилью стал неурожай дикорастущих ягод и других кормов, вызванный лесными пожарами в летний период.

Ранее Министерство экологии Якутии внесло предложения на федеральный уровень по внесению изменений в действующее законодательство по регулированию численности медведей. Часть из них учтена првительством РФ:

-Разработать и утвердить федеральную программу по регулированию численности хищных животных (бурый медведь, волк, лисица) с целевым финансированием.

-Исключить бурого медведя из перечня лимитируемых видов охотничьих ресурсов. Снизить ставки сбора за пользование объектами животного мира.

-Законодательно разрешить применение петельного лова как одного из допустимых методов регулирования численности.

-Исключить 30-дневный срок действия разрешения, установленный приказом Минприроды России от 7 апреля 2025 года №178.

-Увеличить сроки охоты на бурого медведя на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

-Разрешить добычу бурого медведя охотникам, имеющим разрешение на добычу копытных животных, что позволит производить попутную охоту.

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