Мини-тест по русскому языку: -ТСЯ или -ТЬСЯ?
Представьте себя языковым детективом! Перед вами на листе школьной тетради простой мини-тест по русскому языку -тся или -ться. В одном из предложений спрятался мягкий знак. ваша задача — найти его.
Вопрос
В каком варианте на месте пропуска нужно написать -ТЬСЯ?
А) Он старае… хорошо учиться.
Б) Книга читае… на одном дыхании.
В) Надо стара…ся выполнить работу вовремя.
Г) Окно открывае… ключом.
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Правильный ответ: В) Надо стараться выполнить работу вовремя
Задаём вопрос: надо что делать? — стараться.
В вопросе «что делать?» есть мягкий знак, поэтому и в глаголе пишется -ться.
В остальных предложениях задаём вопрос «что делает?»:
- он старается;
- книга читается;
- окно открывается.
В этих случаях мягкий знак не пишется.
Секретная подсказка
Поставьте вопрос к глаголу:
- что делать? что сделать? → пишем -ться;
- что делает? что сделает? → пишем -тся.
Запомните: если мягкий знак есть в вопросе, он будет и в глаголе! Источник правила: портал «Грамота.ру». Правописание форм глаголов на -тся и -ться.
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