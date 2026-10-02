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тест по русскому языку -тся или -ться

Представьте себя языковым детективом! Перед вами на листе школьной тетради простой мини-тест по русскому языку -тся или -ться. В одном из предложений спрятался мягкий знак. ваша задача — найти его.

Вопрос

В каком варианте на месте пропуска нужно написать -ТЬСЯ?

А) Он старае… хорошо учиться.

Б) Книга читае… на одном дыхании.

В) Надо стара…ся выполнить работу вовремя.

Г) Окно открывае… ключом.

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Правильный ответ: В) Надо стараться выполнить работу вовремя

Задаём вопрос: надо что делать? — стараться.

В вопросе «что делать?» есть мягкий знак, поэтому и в глаголе пишется -ться.

В остальных предложениях задаём вопрос «что делает?»:

он старается ;

; книга читается ;

; окно открывается.

В этих случаях мягкий знак не пишется.

Секретная подсказка

Поставьте вопрос к глаголу:

что делать? что сделать? → пишем -ться ;

→ пишем ; что делает? что сделает? → пишем -тся.

Запомните: если мягкий знак есть в вопросе, он будет и в глаголе! Источник правила: портал «Грамота.ру». Правописание форм глаголов на -тся и -ться.