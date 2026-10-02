Космический квиз: Проверь свои знания о Вселенной!
Перед вами викторина по астрономии. Вы можете пройти её самостоятельно, записать ответы на листочке или просто мысленно выбрать вариант, а затем проверить себя в разделе «Ответы и разоблачение мифов» ниже. Поехали!
Вопрос 1. Лунный свет
Вы смотрите на красивое полнолуние. Как думаете, откуда берется этот свет?
- А) Луна светится сама по себе, как тусклая холодная звезда.
- Б) Луна работает как гигантское космическое зеркало и отражает свет Солнца.
- В) Она светится из-за свечения радиоактивных пород на её поверхности.
Вопрос 2. Великая Китайская стена
Правда ли, что Великую Китайскую стену отлично видно из космоса невооруженным глазом?
- А) Да, это вообще единственный рукотворный объект, который виден даже с Луны!
- Б) Нет, невооруженным глазом с околоземной орбиты её практически невозможно разглядеть.
- В) Да, но только ночью, потому что вдоль неё стоят фонари.
Вопрос 3. Звуки космоса
В фантастических фильмах космические корабли грохочут, а взрывы эхом разносятся по галактике. Как обстоят дела в реальности?
- А) В космосе царит абсолютная тишина.
- Б) Звук есть, но он настолько низкочастотный, что человеческое ухо его не воспринимает.
- В) Звук есть, и он даже громче, чем на Земле, потому что в космосе нет воздуха, который его гасит.
Вопрос 4. Зимний парадокс
Земля действительно находится ближе всего к Солнцу в начале января (в разгар северной зимы). Почему же тогда зимой холодно?
- А) Потому что зимой Солнце «устает» и светит тусклее.
- Б) Потому что Земля в это время закрывается от Солнца Луной.
- В) Из-за наклона земной оси: зимой наше полушарие наклонено от Солнца, и лучи падают под более пологим, скользящим углом.
СТОП! Выбрали варианты? Теперь давайте сверим ответы!
Ответ 1: Б (Отражает свет Солнца)
Разоблачение: Луна абсолютно не светится сама. Более того, её поверхность на самом деле довольно темная (она отражает всего около 12% солнечного света, что примерно как старый асфальт). Но на фоне черного космического пространства даже этого отраженного света нам хватает, чтобы видеть её очень яркой.
Ответ 2: Б (Невооруженным глазом её практически не видно)
Разоблачение: Это один из самых живучих мифов! Стена очень длинная, но при этом узкая (около 6–9 метров). С высоты МКС (около 400 км) пытаться разглядеть её невооруженным глазом — это всё равно что пытаться увидеть человеческий волос с расстояния в 3 километра. Астронавты подтверждают: без мощного зума камеры её не найти. Зато ночью отлично видны огни крупных городов.
Ответ 3: А (Абсолютная тишина)
Разоблачение: Звук — это механическая волна, которой для распространения нужна среда (воздух, вода, металл). Космос — это почти идеальный вакуум. Там просто нечему колебаться и передавать звуковую волну от взрыва к уху наблюдателя. Так что в космосе действительно никто не услышит ваш крик.
Ответ 4: В (Из-за наклона земной оси)
Разоблачение: Расстояние до Солнца меняется незначительно и почти не влияет на температуру. Главный фактор — это наклон земной оси (примерно 23,5 градуса). В январе Северное полушарие наклонено от Солнца. Лучи падают под острым углом, «скользят» по поверхности и рассеивают свою энергию на большой площади, плюс световой день становится короче. А в это время в Южном полушарии (например, в Австралии) в самом разгаре лето!
Ваши результаты:
- 4 из 4: Космический гений! Вы не верите мифам, отлично понимаете физику и, возможно, просто скрываете диплом астрофизика.
- 2–3 из 4: Опытный астронавт. Отличный результат! Вы ориентируетесь в базовых законах природы и не даете себя обмануть красивым байкам из интернета.
- 0–1 из 4: Начинающий звездочет. Не беда! Теперь вы вооружены научными фактами и можете блеснуть эрудицией в любой компании, развенчивая популярные мифы.
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