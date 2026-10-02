Космический квиз: Проверь свои знания о Вселенной!

Разоблачение мифов

викторина по астрономии

Перед вами викторина по астрономии. Вы можете пройти её самостоятельно, записать ответы на листочке или просто мысленно выбрать вариант, а затем проверить себя в разделе «Ответы и разоблачение мифов» ниже. Поехали!

Вопрос 1. Лунный свет

Вы смотрите на красивое полнолуние. Как думаете, откуда берется этот свет?

А) Луна светится сама по себе, как тусклая холодная звезда.

Луна светится сама по себе, как тусклая холодная звезда. Б) Луна работает как гигантское космическое зеркало и отражает свет Солнца.

Луна работает как гигантское космическое зеркало и отражает свет Солнца. В) Она светится из-за свечения радиоактивных пород на её поверхности.

Вопрос 2. Великая Китайская стена

Правда ли, что Великую Китайскую стену отлично видно из космоса невооруженным глазом?

А) Да, это вообще единственный рукотворный объект, который виден даже с Луны!

Да, это вообще единственный рукотворный объект, который виден даже с Луны! Б) Нет, невооруженным глазом с околоземной орбиты её практически невозможно разглядеть.

Нет, невооруженным глазом с околоземной орбиты её практически невозможно разглядеть. В) Да, но только ночью, потому что вдоль неё стоят фонари.

Вопрос 3. Звуки космоса

В фантастических фильмах космические корабли грохочут, а взрывы эхом разносятся по галактике. Как обстоят дела в реальности?

А) В космосе царит абсолютная тишина.

В космосе царит абсолютная тишина. Б) Звук есть, но он настолько низкочастотный, что человеческое ухо его не воспринимает.

Звук есть, но он настолько низкочастотный, что человеческое ухо его не воспринимает. В) Звук есть, и он даже громче, чем на Земле, потому что в космосе нет воздуха, который его гасит.

Вопрос 4. Зимний парадокс

Земля действительно находится ближе всего к Солнцу в начале января (в разгар северной зимы). Почему же тогда зимой холодно?

А) Потому что зимой Солнце «устает» и светит тусклее.

Потому что зимой Солнце «устает» и светит тусклее. Б) Потому что Земля в это время закрывается от Солнца Луной.

Потому что Земля в это время закрывается от Солнца Луной. В) Из-за наклона земной оси: зимой наше полушарие наклонено от Солнца, и лучи падают под более пологим, скользящим углом.

СТОП! Выбрали варианты? Теперь давайте сверим ответы!

Ответ 1: Б (Отражает свет Солнца)

Разоблачение: Луна абсолютно не светится сама. Более того, её поверхность на самом деле довольно темная (она отражает всего около 12% солнечного света, что примерно как старый асфальт). Но на фоне черного космического пространства даже этого отраженного света нам хватает, чтобы видеть её очень яркой.

Ответ 2: Б (Невооруженным глазом её практически не видно)

Разоблачение: Это один из самых живучих мифов! Стена очень длинная, но при этом узкая (около 6–9 метров). С высоты МКС (около 400 км) пытаться разглядеть её невооруженным глазом — это всё равно что пытаться увидеть человеческий волос с расстояния в 3 километра. Астронавты подтверждают: без мощного зума камеры её не найти. Зато ночью отлично видны огни крупных городов.

Ответ 3: А (Абсолютная тишина)

Разоблачение: Звук — это механическая волна, которой для распространения нужна среда (воздух, вода, металл). Космос — это почти идеальный вакуум. Там просто нечему колебаться и передавать звуковую волну от взрыва к уху наблюдателя. Так что в космосе действительно никто не услышит ваш крик.

Ответ 4: В (Из-за наклона земной оси)

Разоблачение: Расстояние до Солнца меняется незначительно и почти не влияет на температуру. Главный фактор — это наклон земной оси (примерно 23,5 градуса). В январе Северное полушарие наклонено от Солнца. Лучи падают под острым углом, «скользят» по поверхности и рассеивают свою энергию на большой площади, плюс световой день становится короче. А в это время в Южном полушарии (например, в Австралии) в самом разгаре лето!

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