Избран председатель скандального Союза писателей РС (Я)

Сегодня, 30 сентября после долгого безвластия парализованный Союз писателей Республики Саха (Якутия) избрал своего председателя. Подробности сообщает «Киин куорат».

Очередной съезд Союза писателей Республики Саха (Якутия) состоялся в актовом зале Академии наук Якутии. Мероприятие началось с почитания умерших коллег. Минутой молчания почтили память писателей, которые ушли из жизни после последнего съезда Союза, который состоялся в 2024 году.

За это время умерли Саргылаана Спиридонова — Кэрэмэс Кийиитэ, Николай Иванов — Сиэн Моттой, Иван Бубякин – Чөҥөчөг и Иннокентий Елисеев — Усхаан.

Затем перешли к приятной теме — поздравили писателей, которые в этом году отмечают свой юбилей. Это Гавриил Адамов — Сайдам, Александр Александров — СахсаТар, Ульяна Босикова — Сыгына, Августина Владимирова-Хабарова, Василий Гоголев — Уйулҕан, Юрий Дьячковский — Дьуур, Василий Васильевич Илларионов, Августина Яковлевна Лонкунова, Анастасия Никитична Мыреева-Баишева, Инна Николаева — Угинка, Николай Николаевич Петров, Прокопий Чуукаар, Вера Нанова-Солдатова, Иннокентий Сыроватский — Дүөндүн, Иван Тарабукин — Талыман, Раиса Тимофеева-Михайлова, Елена Филатова — Сыгыйык, Николай Федотов — Уран Утум и Виктор Федорович Чернявский.

Затем избрали рабочие органы съезда. Председателем собрания была избрана Валентина Семёнова, секретарями — Айталина Никифорова и Надежда Егорова — Намылы. Мандатную комиссию возглавил Александр Александров — СахсаТар.

Как он озвучил, в списке находятся 118 писателей, всем были направлены приглашения. Из них 71 писатель письменно оповестил о том, что поддерживает проведение съезда. Еще три человека направили заявления о том, что не смогут участвовать в работе съезда.

Итого в списке остались 115 писателей. Из них 59 писателей заявились, отметились, тем самым, кворум для проведения имеется, сообщил председатель мандатной комиссии.

Главным вопросом съезда значились выборы председателя Союза писателей Республики Саха (Якутия). Делегаты внесли на выборы три кандидатуры: Афанасий Гаврильевич Гуринов — Арчылан, Наталья Владимировна Михалёва -Сайа и Василий Иннокентьевич Гоголев. Однако Сайа взяла самоотвод, в связи с большой занятостью творческими проектами.

На съезде выступили следующие члены Союза писателей РС (Я):

Василий Васильевич Илларионов, доктор филологических наук, профессор;

Степан Степанович Марков из Мегино-Кангаласского улуса, отличник культуры Якутии;

Вера Спиридоновна Нанова-Солдатова, заслуженый работник народного хозяйства РС (Я);

Валентина Дьячковская — Хара Көмүс, прозаик, публицист, переводчица;

Прокопий Николаевич Ксенофонтов;

Галина Алексеевна Фролова.

Выступающие отметили, что работа председателя Союза писателей практически хозяйственная, очень ответственная, больше подходит мужчине, что Сайа стоит поберечь для творческой работы, и что кандидатура Афанасия Гуринова подходит лучше.

В итоге 55 писателей проголосовали за кандидатуру Афанасия Гуринова, и председатель Союза писателей Республики Саха (Якутия) был избран.

В своем выступлении Арчылан отметил, что работал в органах Союза с 2011 по 2021 годы. Что потом случилось – все знаете. Над новым уставом Союза они работали втроем — СахсаТар, Чуона Мэхээлэ и сам Арчылан. Он продолжает возглавлять литературный журнал “Күрүлгэн”.

Напомним, что после смерти поэта Ивана Мигалкина, бывшего председателя Союза писателей РС (Я), последовавшей в мае 2024-го, продолжительное время работа Союза была парализована, а писатели не могли найти общий язык и разбирались через вереницу судов. С одной стороны был Владислав Доллонов, главный редактор литературного журнала «Полярная звезда», правая рука усопшего Мигалкина, с другой стороны – Афанасий Гуринов и Наталья Михалева. У каждой из сторон были свои доводы, своя группа поддержки из числа писателей – членов Союза.

Как бы то ни было, через продолжительное время писатели смогли собраться и избрать Афанасия Гуринова своим председателем. И хотя на съезде все прошло чинно и благородно, за кулисами Арчылану пришлось серьезно бороться за этот пост. Что касается Доллонова, он вышел из Союза, больше не является его членом, сообщают SakhaLife. Таким образом, через два с лишним года после смерти Ивана Мигалкина, произошла смена руководства Союза писателей Республики Саха (Якутия). Пересменка получилась болезненной, скандальной, затянувшейся. Зато теперь обновленный Союз с новыми силами принимается за работу.