Якутская писательница вошла в лонг-лист Международной премии сразу по двум номинациям

Якутская писательница и сценарист Анна Пшенникова вошла в длинный список Десятого юбилейного сезона Международной литературной премии им. Фазиля Искандера. Информация опубликована в «Литературной газете» Автор из Якутии прошла отбор сразу по двум номинациям — редкое достижение для одного сезона.

В номинации «Сюжет существования» (художественная проза) эксперты оценили рассказ Анны Пшенниковой «Апостол партии» из цикла «Легенды якутской ссылки». Произведение было опубликовано в 2025 году в республиканском журнале «Полярная звезда» и главном литературно-художественном альманахе Татарстана – журнале «Казань».

Во вторую номинацию премии «Праздник в ожидании праздника» (драматургия, киносценарии), вошел сценарий полнометражного художественного фильма «Урок». Это история-притча о веселом деревенском торжестве, которое заканчивается трагедией. Где искать виновных и кто должен извлечь главный урок из произошедшего — на эти глубокие вопросы автор ищет ответы вместе с читателем.

Международная литературная премия им. Фазиля Искандера учреждена Русским ПЕН-центром в 2016 году и является одним из наиболее серьезных российских конкурсов. В состав жюри традиционно входят именитые литераторы России, такие как Борис Евсеев, Евгений Попов, Лола Звонарева, Герман Власов, Евгения Декина и другие. Их творчество является образцом морально-нравственных оценок действительности и имеет самую высокую художественную ценность. Такую же планку жюри задаёт и соискателям.

В юбилейном сезоне на премию поступили сотни заявок из 54 регионов России, Республики Абхазия, стран СНГ, а также из Австрии, Германии, США, Франции и других государств дальнего зарубежья. Среди участников нынешнего сезона известные имена: Александр Белых, Дарья Верясова, Сергей Шаргунов, Миясат Муслимова, Анна Ревякина. Тем весомее, что в этом ряду уверенно стоит имя многогранного автора из Якутии.

Признание на столь высоком уровне — не случайность для Анны Пшенниковой. Её творчество уже неоднократно получало высокую оценку профессионального жюри. В 2022 году она вошла в шорт-лист Общероссийской литературной премии им. В. К. Арсеньева «Дальний Восток» с книгой «Миссия: спасти Землю» (издательство «Айар»). В 2021 году сборник сказок «В нашем волшебном мире», созданный совместно с детьми с ОВЗ, вошел в длинный список Общероссийской премии им. П. П. Бажова в номинации «Польза дела». Летом 2024 году Анна стала финалистом Российской литературной премии им. Корнея Чуковского в номинации «Лучший поэтический сборник для детей в возрасте от 8 до 12 лет» с веселой и яркой книжкой «Круглый год». А в конце того же года писательница из Якутии попала в финал VIII сезона Искандеровской премии с пьесой «Миру Мир». Это пронзительная история о знакомстве московского художника, потерявшего вдохновение, и бродяги из далёкой Якутии, стала символом поиска Бога в себе и своего места в жизни.

Помимо всероссийских и международных конкурсов, Анна Пшенникова не раз становилась дипломантом и лауреатом республиканских фестивалей, питчингов и смотров, подтверждая статус одного из ярких голосов якутской литературы.

Короткий список премии им. Фазиля Искандера будет опубликован уже в декабре этого года. Пожелаем нашему автору успехов!