Владимир Индигирский: Альбина Пилецкая – высокочтимое имя в музыкальной педагогике Якутии  

Нет необходимости представлять имя Альбины Афанасьевны ПИЛЕЦКОЙ, её имя одно из самых высокочтимых и авторитетных в истории якутского педагогического колледжа (училища), музыкальной педагогики и культуры Республики Саха (Якутия). Сегодня Альбина Пилецкая — ветеран педагогического труда, Учитель учителей, Учитель ХХI века, Заслуженный учитель Якутии.

Более 55 лет она верой и правдой служит музыкальному отделению педколледжа, вызывая восторженные комплименты от коллег, студентов, любителей музыки.

А в недавнем советском прошлом Альбина Афанасьевна была молодым специалистом, своей лучезарной улыбкой затмевающая солнце и открывающая новые миры для студентов музыкального отделения педагогического училища им. С.Ф. Гоголева, способствуя музыкально-педагогическому расцвету родной республики.

Альбина Пилецкая родилась 21 сентября 1946 года в селе Намцы Намского района ЯАССР, в семье учителя музыки Иванова Афанасия Егоровича.

Поразительно, что в 1971 году, окончив Восточно-Сибирский институт культуры (кл. преп. М.Г.Митрофанова) и открыв дверь якутского педучилища, она до сегодняшнего дня остаётся преданной ему, шаг за шагом добиваясь успехов.

Студенты Восточно-Сибирского института культуры. 1966 год

Кажется, что сама судьба определила её профессию, её предназначение.

Давайте вспомним, каким был Якутск в период её возвращения в столицу, по окончании учёбы. Это было время расцвета культурной столицы, связанное с музыкальным просвещением народа, с размахом деятельности дирижёров: Галины Кривошапко и Февронии Баишевой по распространению классической музыки, пробуждения в людях чувства прекрасного. Это период бурного обновления музыкального театра, где театральный хормейстер Виктор ПТИЦЫН собирал хоры города воедино, проводя всеобщие выступления на площади Ленина. Это были яркие выступления молодых звёзд якутской эстрады: Юрия Платонова, Натальи Трапезниковой, творческой группы «Эстрада 72». Окунувшись в такую созидательную творческую атмосферу, молодой специалист Альбина ПИЛЕЦКАЯ со своим не менее обольстительным и творческим коллегой — Владимиром ЖИРКОВЫМ, активно приступили к работе.

Студенты Г. Шахурдина и А. Пилецкая в 70-е годы.

С той поры вся биография Альбины Афанасьевны прошла и проходит на глазах студентов, коллег, любителей музыки, общественности.

Многие её выпускники запомнили своего учителя как непревзойденного мастера, научившего их свободно читать с листа, раскрывшего своим ученикам азы и секреты хорового искусства.

В студии телевидения. К 40-летию Победы в ВОВ. 1985 год.

Альбина Пилецкая — не только опытный преподаватель, хормейстер, музыкант, понимающий тайны сложного хорового искусства, но и практически создающая всё сама. Рождение творческого коллектива, выткать хоровое полотно, с присущей ей темпераментом, обаянием, огромной волей и вдохновением — качества, не покидающие её до сегодняшнего дня.

Как вы помните, в 1994 году по инициативе Президента Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева, был создан Хор девочек г. Якутска при Дворце Детского творчества. Там Альбина Афанасьевна выполняла работу заместителя художественного руководителя.

Городской конкурс «Поющая Туймаада» 2018 год.

Хочется вспомнить также наши опыты по проведению городского конкурса «Поющая Туймаада», где Альбина Пилецкая с Владимиром Жирковым, заполняли сцену своими хорами и ансамблями музыкального отделения педколледжа, неоднократно становясь победителями хорового праздника.

Юбилярша о Владимире Жиркове: «На протяжении 50 лет меня связывала с В.С. ЖИРКОВЫМ глубокая товарищеская дружба и совместная работа в педколледже. Это был человек необычайных душевных качеств и замечательный педагог. Я не знаю другого человека, с которым мне было так комфортно работать. Он вдохновлял меня. Его удивительная работоспособность и пытливость, с первых лет моей деятельности сказалась на моей последующей работе — находиться в гармоничном единстве: музыки, поэзии, в поиске вокально-хоровых красок. В дальнейшем наш творческий потенциал выразился в рождении студенческого мужского хора ЯПК им С. Ф. Гоголева «Дуораан».

Слева-направо: М. Степанова, В. Жирков, А. Пилецкая, хор юношей

Итак, отцом хора стал Владимир Семёнович Жирков, мамой — Альбина Афанасьевна. С самого своего рождения хор вызвал бурю восторгов, доставляя людям подлинное наслаждение.

А как восторженно горели глаза у моей героини материала, когда в прошлом году мне посчастливилось встретиться со студенческим хором во главе с Альбиной Афанасьевной, в аэропорту Владивостока, где хор «Дуораан» завоевал серебряный приз Международной хоровой олимпиады.

7. Хор «Дуораан». Хормейстер — А. Пилецкая

Необходимо вспомнить, что за всё время работы Альбина Пилецкая с Владимиром Жирковым сотрудничали с композиторами, мелодистами. Так например, в 2014 году по заказу Министерства образования и культуры, Альбина Афанасьевна тесно общалась с композитором Кириллом Герасимовым, разучивая с русскоязычными детьми Гимн Республики Саха (Якутия) на якутском языке, где впоследствии был выпущен видео-урок по разучиванию Гимна для общеобразовательных и музыкальных школ республики.

Радостно, что сочетая в своем лице целую палитру разнообразных талантов, развернувшихся за годы её работы, Альбина Афанасьевна создала ещё и самодеятельный вокальный женский ансамбль «Дьурускээн уһуор», сегодня удивляющий всех своими чудесные результатами.

Вокальный ансамбль «Дьурускэн уһуор»

Мне также посчастливилось присутствовать на многих репетициях её ансамбля, где красной строкой выражены её любовь и мастерство хормейстера, отраженные в каждой фразе песни, в поиске наиболее яркой и вместе с тем простой, доходчивой и убедительной трактовки.

Ей никогда не изменяет вкус, терпеть не может надрывности и крикливости, всегда находит подлинно художественное решение.

Пожалуй, на протяжении всех лет, педагог А. Пилецкая с особой силой раскрылась как учитель-методист, став автором учебной программы регионального компонента «Якутская музыка», собрав мелодии народов севера, музыку композиторов и мелодистов Якутии.

Представляют интерес её учебно-методические работы для учителей музыки: «Методы орфоодии в работе над якутскими песнями», изданного в Москве, «Анализ хоровых произведений», «Этапы работы над техникой дирижирования» и другие.

Альбина Афанасьевна – руководитель научно-исследовательских работ студентов. Она — тьютор и наставник по актуальным вопросам развития образования в республике, хоровой культуры, постоянный член жюри хоровых конкурсов среди школьных и самодеятельных коллективов республики.

На протяжении многих лет хоровую школу Пилецкой А.А. прошли учителя музыки, артисты, музыкальные руководители, ныне имеющие заслуги в области образования и культуры (перечислить всех не могу, так как это займёт целую полосу). Перечислю лишь некоторых: Екатерина Алексеева, Герман Хатылаев, Анегина Дьяконова (Колесова), Чыскыырай -Валентина Романова, Степан Васильев, Саина — Екатерина Саввина, Максима — Варя Максимова, Николай Роббек, Эдуард Баланов, Василий Власьев, Власий Кондаков. Николай Местников, Николай Ефимов, Елена Алексеева (Стручкова), Марианна Николаева (Самчуева), Эльвира Попова (Семёнова), Матрена Пахомова (Васильева), Яков Стручков, Александра Архипова, Марина Жаркова (Сидаева), Мария Спиридонова (Григорьева), Юлия Михайлова, Любовь Егорова, Мария Янковская и многие другие.

Оберегая индивидуальности своих воспитанников, Альбина Пилецкая не только учила их, но вырабатывала у них главный принцип жизни: «Учиться, учиться и учиться».

Екатерина Егорова — Выпускница МО 1993 года, Народная артистка РС(Я), солистка ВИА «Чороон».

«В начале 90-х годов, после распада ВИА «Чорон», я училась на музыкальном отделении. Альбина Афанасьевна тогда работала завучем и преподавала общий хор. Она меня очень поддерживала. После учёбы мы много встречались с нею на концертных площадках Якутска. Она нынче руководит женским ансамблем. Благодарю Альбину Афанасьевну за внимание ко мне, проявленное ко мне во времена моего студенчества, за поддержку, за знания. Желаю Альбине Афанасьевне крепкого здоровья, всех благ!

Николай Роббек — Выпускник МО 2011 года, Артист ГВА «Туймаада», Отличник культуры РС(Я), молодёжной политики РС(Я). Почётный гражданин Момского района.

«Я думаю, что любой студент музыкального отделения, по праву может назвать Альбину Афанасьевну своей второй мамой. Наш педагог всегда поддерживала и поддержит каждого студента своего отделения. Она профессионал своего дела, как дирижёр-хоровик успешно ведёт творчество мужского хора колледжа. Целая плеяда мастеров сцены воспитаны именно Альбиной Афанасьевной. Поздравляю с юбилейным днём рождения! Выпускник МО 2011 года, Отличник культуры РС(Я), молодёжной политики РС(Я), Почётный гражданин Момского района».

Светлана Мегина — Выпускница МО 1996 года, Засл.работник образования РС(Я), председатель музыкального кластера г. Якутска, Почётный работник сферы образования РФ.

«По окончании школы, во время учёбы в ЯПУ мы чувствовали себя воспитанниками детского сада, где нашей воспитательницей была наша любимая Альбина Афанасьевна. Она знала всё, про всех — и про каждого. Каждый день, встречаясь в коридоре, она спрашивала: «Как настроение? Как учёба?» и т.д. Для всех студентов того времени Альбина Афанасьевна была МАМОЙ. Мы так и говорили, что наша мама — Альбина Афанасьевна, наш папа — Владимир Семёнович. Работа в хоре всем была в удовольствие, только и ждали среду и пятницу, где с 12 часов — мы попадали в настоящий мир музыки.

Дорогая Альбина Афанасьевна, от всей души поздравляю Вас с этим замечательным Днём! С Юбилеем! Пусть каждый день приносит радость, счастье!!! Желаю крепкого здоровья, любви от всех ближних! Люблю, целую!!!»

После проекта «Бары бииргэ» (Все вместе)

Необходимо подчеркнуть, что моя героиня с самого начала своей работы находилась в гуще культурно-общественной жизни столицы: плодотворно сотрудничала с Домом пионеров (ныне Дворцом Детства), с общеобразовательными и музыкальными школами, с управлением культуры Якутска. В центре её творческих интересов было участие в фестивалях: «Славим трудом край «Олонхо», «Поёт Земля Олонхо», «Студенческая весна», «Поющая Туймаада», Славянского дня письменности и кульуры, Российско-Корейской дружбы и другие.

Ныне Альбина Афанасьевна руководит цикловой комиссией дисциплин дополнительного вида музыкального образования по программам дополнительного образования детей в области музыкальной деятельности, щедро делится своим педагогическим мастерством с коллегами, является наставником молодых педагогов в педагогическом колледже им. С.Ф. Гоголева.

В разные годы труд Пилецкой Альбины Афанасьевны был отмечен наградами: «Отличник образования РСФСР», Знаками: «Учитель-учителей» «Учитель XXI века», «375 лет Якутия с Россией», Грантом Президента РС(Я) и другие.

После концерта детского хора «HWACHEON» (Южная Корея) с автором статьи. 2019 год.

И сегодня Альбина Пилецкая по прежнему полна сил, энергии, отдает свой талант, опыт молодёжи, вновь и вновь подавая замечательные примеры бескорыстной и бесценной помощи молодым.

Она полна той деловитой скромности сознания долга ответственности за свое дело, отличающего настоящего мастера, руководителя, художника, музыканта-хормейстера на своем посту.

От всей души поздравляю музыканта, педагога, хормейстера, наставника Альбину Афанасьевну Пилецкую с Днём рождения, счастливо включившего в себе славную дату её плодотворной жизни, многолетнего музыкально-педагогического и общественного труда.

От всего сердца желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, свершения планов и долгих лет жизни на благо нашего народа, на радость всем нам!

Фото автора материала.

Владимир ИНДИГИРСКИЙ, Заслуженный работник культуры РС(Я), Отличник образования РС(Я), Лучший преподаватель ДШИ по ДФО, Член Союза журналистов РФ, Музыкальный обозреватель