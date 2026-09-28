Н или НН: тест который проверит вашу грамотность

В нем путаются даже носители языка

тест на Н и НН

Одна или две буквы Н? В одних словах выбор зависит от приставки, в других — от наличия зависимых слов или вида глагола. Тест на Н и НН поможет проверить, насколько хорошо вы знаете это правило русского языка.

Задание

Вставьте одну или две буквы Н:

Варе_ое яйцо. Сваре_ое вкрутую яйцо. Жаре_ая картошка. Жаре_ая на масле картошка. Краше_ый забор. Покраше_ый вчера забор. Вяза_ый свитер. Связа_ый бабушкой свитер. Гружё_ая машина. Загруже_ая песком машина.

Запишите ответы, а затем сверьтесь с разбором.

Ответы и объяснения

1. Вареное яйцо

Правильно: вареное яйцо.

Слово образовано от бесприставочного глагола несовершенного вида варить. Зависимых слов нет, поэтому перед нами отглагольное прилагательное с одной буквой Н.

2. Сваренное вкрутую яйцо

Правильно: сваренное вкрутую яйцо.

Слово образовано от глагола совершенного вида сварить. Приставка с- указывает на завершённость действия, поэтому в полном причастии пишется НН.

3. Жареная картошка

Правильно: жареная картошка.

Слово образовано от бесприставочного глагола несовершенного вида жарить и не имеет зависимых слов. Пишется одна буква Н.

4. Жаренная на масле картошка

Правильно: жаренная на масле картошка.

Зависимые слова на масле подчёркивают действие: картошку жарили на масле. Перед нами полное страдательное причастие, поэтому пишутся две буквы Н.

5. Крашеный забор

Правильно: крашеный забор.

Слово образовано от бесприставочного глагола несовершенного вида красить. Оно обозначает признак предмета и пишется с одной Н.

6. Покрашенный вчера забор

Правильно: покрашенный вчера забор.

Слово образовано от глагола совершенного вида покрасить и имеет зависимое слово вчера. В полном страдательном причастии пишется НН.

7. Вязаный свитер

Правильно: вязаный свитер.

Слово образовано от бесприставочного глагола несовершенного вида вязать и обозначает признак изделия. Пишется одна буква Н.

8. Связанный бабушкой свитер

Правильно: связанный бабушкой свитер.

Слово образовано от глагола совершенного вида связать. Кроме того, у него есть зависимое слово бабушкой, которое указывает на исполнителя действия. Поэтому пишется НН.

9. Гружёная машина

Правильно: гружёная машина.

Слово образовано от бесприставочного глагола несовершенного вида грузить и не имеет зависимых слов. Пишется одна Н.

10. Загруженная песком машина

Правильно: загруженная песком машина.

Слово образовано от глагола совершенного вида загрузить и имеет зависимое слово песком. Это полное страдательное причастие, поэтому пишется НН.

Правильные ответы

Вареное яйцо — Н. Сваренное вкрутую яйцо — НН. Жареная картошка — Н. Жаренная на масле картошка — НН. Крашеный забор — Н. Покрашенный вчера забор — НН. Вязаный свитер — Н. Связанный бабушкой свитер — НН. Гружёная машина — Н. Загруженная песком машина — НН.

Оцените результат

9–10 правильных ответов — вы отлично знаете правило;

— вы отлично знаете правило; 7–8 — хороший результат, но отдельные случаи стоит повторить;

— хороший результат, но отдельные случаи стоит повторить; 4–6 — вам пригодится дополнительная тренировка;

— вам пригодится дополнительная тренировка; 0–3 — освежите правило и попробуйте пройти тест ещё раз.

Главное — обращать внимание на приставки, вид исходного глагола и зависимые слова. Именно эти признаки помогают отличить отглагольное прилагательное с одной Н от причастия с НН.

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