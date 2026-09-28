Н или НН: тест который проверит вашу грамотность
Одна или две буквы Н? В одних словах выбор зависит от приставки, в других — от наличия зависимых слов или вида глагола. Тест на Н и НН поможет проверить, насколько хорошо вы знаете это правило русского языка.
Задание
Вставьте одну или две буквы Н:
- Варе_ое яйцо.
- Сваре_ое вкрутую яйцо.
- Жаре_ая картошка.
- Жаре_ая на масле картошка.
- Краше_ый забор.
- Покраше_ый вчера забор.
- Вяза_ый свитер.
- Связа_ый бабушкой свитер.
- Гружё_ая машина.
- Загруже_ая песком машина.
Запишите ответы, а затем сверьтесь с разбором.
Ответы и объяснения
1. Вареное яйцо
Правильно: вареное яйцо.
Слово образовано от бесприставочного глагола несовершенного вида варить. Зависимых слов нет, поэтому перед нами отглагольное прилагательное с одной буквой Н.
2. Сваренное вкрутую яйцо
Правильно: сваренное вкрутую яйцо.
Слово образовано от глагола совершенного вида сварить. Приставка с- указывает на завершённость действия, поэтому в полном причастии пишется НН.
3. Жареная картошка
Правильно: жареная картошка.
Слово образовано от бесприставочного глагола несовершенного вида жарить и не имеет зависимых слов. Пишется одна буква Н.
4. Жаренная на масле картошка
Правильно: жаренная на масле картошка.
Зависимые слова на масле подчёркивают действие: картошку жарили на масле. Перед нами полное страдательное причастие, поэтому пишутся две буквы Н.
5. Крашеный забор
Правильно: крашеный забор.
Слово образовано от бесприставочного глагола несовершенного вида красить. Оно обозначает признак предмета и пишется с одной Н.
6. Покрашенный вчера забор
Правильно: покрашенный вчера забор.
Слово образовано от глагола совершенного вида покрасить и имеет зависимое слово вчера. В полном страдательном причастии пишется НН.
7. Вязаный свитер
Правильно: вязаный свитер.
Слово образовано от бесприставочного глагола несовершенного вида вязать и обозначает признак изделия. Пишется одна буква Н.
8. Связанный бабушкой свитер
Правильно: связанный бабушкой свитер.
Слово образовано от глагола совершенного вида связать. Кроме того, у него есть зависимое слово бабушкой, которое указывает на исполнителя действия. Поэтому пишется НН.
9. Гружёная машина
Правильно: гружёная машина.
Слово образовано от бесприставочного глагола несовершенного вида грузить и не имеет зависимых слов. Пишется одна Н.
10. Загруженная песком машина
Правильно: загруженная песком машина.
Слово образовано от глагола совершенного вида загрузить и имеет зависимое слово песком. Это полное страдательное причастие, поэтому пишется НН.
Правильные ответы
- Вареное яйцо — Н.
- Сваренное вкрутую яйцо — НН.
- Жареная картошка — Н.
- Жаренная на масле картошка — НН.
- Крашеный забор — Н.
- Покрашенный вчера забор — НН.
- Вязаный свитер — Н.
- Связанный бабушкой свитер — НН.
- Гружёная машина — Н.
- Загруженная песком машина — НН.
Оцените результат
- 9–10 правильных ответов — вы отлично знаете правило;
- 7–8 — хороший результат, но отдельные случаи стоит повторить;
- 4–6 — вам пригодится дополнительная тренировка;
- 0–3 — освежите правило и попробуйте пройти тест ещё раз.
Главное — обращать внимание на приставки, вид исходного глагола и зависимые слова. Именно эти признаки помогают отличить отглагольное прилагательное с одной Н от причастия с НН.
Больше по теме: справочный портал «Грамота.ру» — правило «Двойное Н и одно Н в суффиксах прилагательных и причастий»:
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