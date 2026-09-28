Быстрые и пышные оладьи как у бабушки: три секрета в рецепте
Приготовление теста для оладушек занимает всего 15–20 минут. Получаются пышные оладьи, как пух, которые не опадают после остывания. Чтобы оладьи получились пышными и не опадали, главный секрет заключается в густом тесте, тёплом кефире, соде, добавленной в самом конце, и запрете перемешивать тесто после того, как оно постояло.
Ингредиенты
- Кефир (жирность любая, подогретый до тёплого состояния) — 250 мл
- Яйцо — 1 шт
- Сахар — 2 ст. л.
- Соль — щепотка
- Мука пшеничная — около 230–240 г (2,5−3 стакана), размешать до консистенции густой сметаны
- Сода — 0,5 ч. л.
- Растительное масло — для жарки
Рецепт приготовления пышныхоладьев
Подготовка: Смешайте в миске яйцо, сахар и щепотку соли. Влейте слегка подогретый тёплый кефир (примерно 35 °C) и перемешайте венчиком.
Замес теста: Постепенно всыпьте просеянную муку, замешивая густое, тягучее тесто, которое медленно сползает с ложки (по консистенции как очень густая сметана).
Реакция: В самом конце добавьте соду, быстро и энергично перемешайте.
Отдых: Оставьте миску с тестом в покое на 10 минут. На поверхности должны появиться пузырьки — это признак того, что пошла реакция.
Жарка: После отдыха тесто больше не перемешивайте. Аккуратно берите порции ложкой с края миски и выкладывайте на хорошо разогретую сковороду с растительным маслом. Жарьте на среднем или умеренном огне по 2–3 минуты с одной стороны до румяной корочки, затем переверните и обжаривайте ещё 1,5–2 минуты.
Этот рецепт рассчитан на 2–3 порции (в итоге получается примерно 12–15 пышных оладий, в зависимости от их размера).
Главные секреты пышности
- Тёплый кефир: Кисломолочный продукт не должен быть холодным из холодильника, иначе реакция с содой пройдёт слабо.
- Правильное количество сахара: Не кладите слишком много сахара, из-за него оладьи могут не подняться или быстро олечься.
- Сода в конце: Добавляйте соду в уже готовое мучное тесто, а не в жидкость.
- Никаких перемешиваний: Самое главное — после того как тесто постояло и запузырилось, перемешивать его запрещено, иначе весь углекислый газ улетучится и пышности не будет.
Приготовленные на скорую руку пышные оладьи на кефире готовы к дегустации, поскорее доставайте варенье, сметану или сгущённое молоко и зовите домашних угощаться.
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