Имя, ставшее главным маяком в истории народа

Собрание сочинений Георгия Башарина – событие национального масштаба

В истории любого народа есть имена, которые служат не просто ориентирами, а нравственными осями. Для Республики Саха (Якутия) таким именем является Георгий Прокопьевич Башарин. Выход в свет его полного собрания сочинений – это не рядовое академическое издание и не дань уважения классику при жизни или после нее. Это важнейший акт государственного самосознания, завершение огромной работы по систематизации интеллектуального наследия, которое формировало Якутию во второй половине XX века. В этих томах заключена не только многолетняя скрупулезная работа с архивами, но и непреклонная гражданская позиция человека, ставшего символом верности научной правде.

Его путь в науке начался, по сути, с подвига. Кандидатская диссертация «Три якутских реалиста-просветителя», изданная книгой в 1943 году, стала актом исторического мужества. В эпоху, когда национальное самосознание малых народов подвергалось унификации, а культурные деятели прошлого клеймились как буржуазные националисты, молодой ученый встал на защиту трех имен – Алексея Кулаковского, Анемподиста Софронова и Николая Неустроева. Он доказал их неразрывную связь с народом и историческую правоту. Борьба за эту книгу стоила Башарину десятилетий травли, но именно она заложила фундамент современной исторической честности в республике.

Презентация полного собрания сочинений Г.П. Башарина была приурочена 27 сентября – Дню государственности Республики. Издание собрания трудов Г.П. Башарина запланировано в период с 2025 по 2027 год. Оно раскрывает масштаб личности ученого, который выходит далеко за рамки классического историка. Автор более 500 научных работ и 19 монографий, он органично соединял историю с литературоведением, искусствознанием, фольклором и этнографией. На страницах этих томов читатель найдет не сухие факты, а живую ткань национальной судьбы. Башарин одним из первых начал исследовать социально-экономический строй дореволюционной Якутии, демографию, аграрную историю и феномен крепостной зависимости – темы болезненные, сложные, требующие от автора безупречной гражданской смелости.

Однако наследие Башарина измеряется не только количеством страниц. Оно измеряется людьми. За 40 лет руководства научным кружком студентов-историков Якутского госуниверситета (ныне СВФУ им. М.К. Аммосова) он выпестовал целую плеяду исследователей: около 60 его учеников стали кандидатами наук, четверо – докторами. Фактически Георгий Прокопьевич создал собственную историографическую школу, которая сегодня составляет ядро гуманитарной мысли республики.

Для современного читателя обращение к полному собранию сочинений Башарина – это возможность пройти процедуру своеобразной интеллектуально-исторической аффирмации. Мы живем в эпоху информационного шума и клипового мышления. Тексты профессора возвращают нас к утраченной культуре медленного, глубокого чтения. Они учат главному: история – это не архив мертвых фактов, а непрерывный диалог поколений, где ответственность перед прошлым определяет достоинство в настоящем. Издание позволяет увидеть, как сквозь призму локальной истории проступают глобальные философские вопросы о свободе духа, цене прогресса и праве народа на собственный голос.

Публикация полного собрания сочинений фиксирует ту самую высоту планки, ниже которой гуманитарная наука опускаться не имеет права. Это прочный мост между эпохой просветителей начала XX века, которых защищал Башарин, и современным вызовом поиска идентичности в глобальном мире. Сохраняя слово Георгия Прокопьевича сегодня, республика сохраняет саму себя для будущего.

Академия наук Якутии предлагает к просмотру два небольших видеосюжета о начале презентации проекта полного собрания сочинений Г.П. Башарина и праздничного митинга у памятника академику В.П. Ларионову. Позднее мы попытаемся восстановить стенограмму мероприятия. Следите за информацией на корпоративных платформах Академии наук РС (Я) и подписывайтесь на них. Приятного просмотра!

Справка

Научная деятельность

Диапазон исследований широк, проблематика на протяжении более 50-летнего научного творчества по изучению и познанию истории народа на огромном географическом и временном пространстве в диалектической взаимосвязи с общероссийскими и мировыми историческими процессами носит разносторонний характер:

Первая монография «Три якутских реалиста-просветителя…» о восстановлении литературного и научного наследия основоположников-зачинателей якутской художественной литературы А. Е. Кулаковского, А. И. Софронова, Н. Д. Неустроева, обвиненных в 1937 г. в буржуазном национализме и объявленных «врагами народа», явилась важным вкладом в историческую науку и гражданским подвигом, определившим жизненную и научную судьбу ученого. Монография, изданная отдельной книгой в 1944 г., стала фундаментом для зарождения и развития целых направлений в научном якутоведении: истории, историографии, философии истории, литературоведении, языкознании и др. Однако в 1952 г. книга объявлена «вредной, антимарксистской, антинаучной», изъята из обращения, сожжена. Изучение и дальнейшее развитие темы по истории общественной мысли Якутии одна из ключевых во всем научном наследии ученого от первой монографии — «Три якутских реалиста-просветителя (Из истории общественной мысли дореволюционной Якутии)». Якутск: Кн. изд-во, 1944. – 144 с. (воспроизведение издания спустя 50 лет сост. Платонова-Башарина К. И. Якутск, 1994. 148 с.; 2-е доп. изд. — сост. Башарин К. Г., Башарина З. К. — Якутск, 2019. 186 с.) до последней — «Общественно-политическая обстановка в Якутии в 1921-1925 гг.» о левацких извращениях в политическом руководстве Якутии в первые годы советской власти и гражданской войны, работу над которой он начал в 70-х годах прошлого века, завершил в конце жизни, изданной только после смерти ученого (сост. Платонова-Башарина К. И., отв. ред. Ива-нов В. Н. — Якутск, 1996 г.).

С 1941 г. разрабатывает общественно значимую тему отечественной истории: включение Якутии в состав Русского централизованного многонационального государства. В 1957 г. научно обосновал концепцию добровольного вхождения Якутии в состав Российского государства как органичной, не-расторжимой и неотъемлемой его части, до последних дней жизни отстаивал ее в противовес «теории завоевания» и «насильственного присоединения». В 1971 г. в специальном исследовании некоторых вопросов историографии Сибири детально рассмотрел, расширил и углубил свои научные доводы, подчеркнул решающую роль народных масс в хозяйственном и экономическом освоении громадных территорий, много-вековое единство народов России на основе защиты и укрепления своей государственной самостоятельности от много-численных угроз с Запада и Юга, Востока и Северо-Востока, трудового сотрудничества и взаимопроникновения культур, ведущей объединяющей роли русского народа, цивилизующей миссии русского языка и великой русской культуры, России как великой державы; сформулировал «новую концепцию цивилизации»: «нет высших и низших рас, малых и больших народов», все народы имеют самобытную историю и культуру, вносят вклад в общемировой исторический процесс; величайшими ценностями многонационального государства являются Единство и Дружба, Патриотизм народов России («Историческое значение вхождения Якутии в состав Российского государства». Якутск: Кн. изд-во, 1957. – 32 с.; «Некоторые вопросы историографии вхождения Сибири в состав России». Якутск: Кн. изд-во, 1971. 135 с.; многочисленные научные и научно-публицистические статьи, последние прижизненные публикации в якутской прессе 1992 г.: «В составе свободной России», «Несостоятельность и опасность теории завоевания», «Геооптимизм и геопессимизм. Очерк взаимодействия чело-века и природы»).

С середины 40-х годов прошлого века занимается изучением и разработкой истории аграрных и земельных отношений в Якутии, внес весомый вклад в научное понимание сущности аграрной истории как совокупности сложного комплекса социально-экономических, фискальных и товарно-денежных отношений, ясака как земельной ренты и частной собственности на землю у якутов («История аграрных отношений в Якутии (с 60-х годов XVII — первой трети XIX вв.)». М.: Изд-во АН СССР, 1956.428 с.; «История аграрных отношений в Якутии с древних времен — сер. ХІХ в.» (по машинописной рукописи докторской диссертации 1950 г.) в 2-х томах. М.: Арт-Флекс, 2003.-Τ. 1.-444 с.; Т. 2. — 518 с.).

Еще в 50-х годах приступил к научному осмыслению исторического значения новой в условиях Крайнего Севера отрасли экономики Ленского края земледелия русских крестьян и приобщения к нему коренных жителей. Сформулировал, обо-сновал и ввел в научный оборот понятия «геооптимизма» и «геопессимизма» («История земледелия в Якутии (XVII в. — начало ХХ в.)» в двух томах. Якутск: Кн. изд-во, 1989-1990. — Т. 1. — 348 с.; Т. 2. — 414 с. Репринтное издание — Якутск, 2012).

На протяжении многих лет изучал и разрабатывал проблемы общественного строя у якутов XVIII-XIX вв., тесно связанные с аграрными отношениями («Опыт периодизации истории классового общества в Якутии». Якутск: Гостипография,

—1950. — 80 с.; «Социально-экономические отношения в Якутии второй половины XIX — начала ХХ века (По поводу книги 3. В. Гоголева «Якутия на рубеже XIX-XX вв.»)». Якутск: Якуткнигоиздат, 1974. – 216 с.).

В каждом научном труде ученого особое внимание уделено освещению вопросов историографии по раскрываемой теме — изучению и анализу работ предшественников. В специальной монографии подведены итоги изучения работ более 50 дореволюционных и советских авторов по истории досоветской Якутии («Обозрение историографии дореволюционной Якутии». Якутск: Якуткнигоиздат, 1965. — 72 с.).

Большое место в научном наследии занимает история развития науки, образования, культуры и литературы Якутии, общественного здоровья: от национального эпоса Олонхо и первых просветителей основоположников якутской литературы А. Е. Кулаковского, А. И. Софронова, Н. Д. Неустроева, основоположника якутской советской литературы П.А. Ойунского — до создания целого пласта исследовательских и публицистических работ о национальном театре, балете, просветительском и научном значении публичных библиотек и архивов, о писателях советской Якутии, творческой интеллигенции, ученых («Культура, искусство и здравоохранение ЯАССР за 20 лет», многочисленные научные и публицистические статьи).

Все научные исследования опираются на богатейший историко-фактический материал: им изучено более 15000 единиц хранения в архивохранилищах Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Томска, Якутска, есть выявленные и впервые введенные в научный оборот: «Выписки о ясашных», «Записки Горновского и Эверса», «А.Е. Кулаковский: Якутской интеллигенции» и др. Архивному делу как значимой отрасли исторической науки придает особое значение в сохранении для потомков Документально подтвержденной исторической правды — надежного гаранта против фальсификации истории. Участник всесоюзных и международных научных симпозиумов, конференций, конгрессов ученых-историков, выступил с докладами и сообщениями на: Юбилейной сессии АН СССР, посвященной 220-летию Академии наук (1945); Всесоюзном симпозиуме по проблемам генезиса и развития феодализма в СССР (Москва, 1964); Международной конференции, посвященной 150-летию К. Маркса (ФРГ, Мюнхен, 1968); Научной сессии Института истории АН СССР по проблеме «История социалистического и коммунистического строительства в СССР» (Москва, 1969); ХІІІ Международном конгрессе по истории науки (Москва, 1970); Всесоюзной конференции «Историческое развитие народов Сибири» (Новосибирск, 1982); Всесоюзной конференции «Художественные искания современной художественной литературы» (Москва, 1984); Всесоюзной конференции «Освободительное движение в России и якутская политическая ссылка» (Якутск, 1989) и др.

Под редакцией Г. П. Башарина разработаны учебники и учебно-методические пособия по истории Якутии для школ и вузов республики. Он создал научную школу историков, в течение 40 лет руководил научным кружком студентов-историков ЯГУ, из них стали докторами наук 4, кандидатами 60 человек. Был заместителем председателя специализированного Ученого совета по присуждению ученых степеней по гуманитарным наукам при ЯГУ (1966-1972). более

Его научное наследие свыше 500 научных и научно-публицистических трудов, в том числе 18 монографий на русском и якутском языках. Г. П. Башарин крупный ученый, историк-сибиревед, признанный отечественной исторической наукой, его имя занимает достойное место среди 100 выдающихся российских ученых, внесших «значительный вклад в познание прошлого…», рядом с такими именами, как М. В. Ломоносов, В. О. Ключевский, Н. М. Карамзин («Историки России. Иконография» / сост. и отв. ред. А. А. Чернобаев. М.: Собрание, 2019. Кн. 4. 416 с. С. 122-137.). Монография «История аграрных отношений в Якутии (с 60-х годов XVII — первой трети ХІХ вв.)» (М.: Изд-во АН СССР, 1956) принята на вечное хранение в Музей Антонио Грамши (Рим) как фундаментальный

труд по истории скотоводческих народов России. Многие труды ученого хранятся и изучаются в библиотеках России и за рубежом.

Общественно-политическая деятельность

Депутат Верховного Совета Якутской АССР VI-IX созывов, председатель постоянной комиссии по народному образованию и культуре, делегат ХХІІІ съезда КПСС, делегат советской конференции Сторонников мира (Moсква, 1974). В 1966-1972 гг. председатель Якутского республиканского отделения, член Центрального Совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. В 1966-1972 гг. — председатель Совета молодых ученых при Якутском обкоме ВЛКСМ. В 1966-1992 гг. председатель комиссии по присуждению республиканской премии имени П.А. Ойунского в области литературы и искусства. Активный участник многолетней работы по поддержке колхозных и крестьянских хозяйств, хлеборобов Якутии, по возрождению зернового производства в Якутии. Почетный гражданин Чурапчинского улуса (1972) и др.

Награды, премии и почётные звания

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945);

Орден «Знак Почёта» (1947);

Орден Трудового Красного Знамени (1967);

Медали в ознаменование 30-летия, 40-летия Победы в ВОВ, в ознаменование 100-летия В. И. Ленина;

Почётная грамота Президиума Верховного Совета РСФСР (1982);

Заслуженный деятель науки Якутской АССР (1962);

Заслуженный деятель науки РСФСР (1972);

Почётный гражданин Чурапчинского улуса (1972); Первый лауреат Государственной премии имени А. Е. Кулаковского Республики Саха (Якутия) (1992).

Пользуйтесь электронной версией «Энциклопедии Якутии» от Академии наук РС (Я): https://opac.nlrs.ru/enc/

Сайт Академии наук Якутии: https :// as Yakutia . ru /

Официальная информация Министерства образования и науки РС (Я): https://minobrnauki.sakha.gov.ru/

Подписывайтесь на каналы и социальные сети Академии наук Якутии:

https://rutube.ru/channel/24490370

https://vk.com/public217206078

https://t.me/AkademyRepSakha