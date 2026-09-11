Новый государственный праздник: Мост между Дагестаном и всей Россией

Языки России: вести ученых Академии наук Якутии

8 сентября 2026 года Россия впервые отметила День языков народов Российской Федерации. Выбор даты глубоко символичен: 8 сентября – день рождения выдающегося аварского поэта Расула Гамзатова (1923–2003), чьё творчество стало мостом между культурами Дагестана и всей России.

В Ленинградской области главным центром притяжения для ценителей родного слова стал Дом дружбы Ленинградской области. Здесь состоялась масштабная акция — Всероссийский диктант «Россия – дом народов». Мероприятие прошло при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) в партнёрстве с АНО «Интернет-энциклопедия «РУВИКИ»», Институтом языкознания РАН и фондом «Тотальный диктант». По приглашению Дома дружбы Ленинградской области почётным гостем диктанта стала Феодосия Васильевна Габышева — руководитель Центра изучения, сохранения и развития родных языков Академии наук Республики Саха (Якутия), доктор педагогических наук, профессор, академик АН РС(Я), кавалер ордена Почёта, отличник народного просвещения РСФСР и заслуженный работник образования Якутии. Именно она зачитала авторский текст на якутском языке, задав высокую планку чистоты звучания родной речи для всех участников площадки.

Диктант объединил представителей пяти языковых групп: русской, марийской, татарской, коми и якутской. Текст был создан специально для этого дня на основе фрагментов произведений Расула Гамзатова. Для обеспечения максимального охвата аудитории оригинальный аварский текст прошёл профессиональную литературную адаптацию и был переведён на 21 язык народов России.

Самую многочисленную группу участников составили представители Республики Саха (Якутия). Якутяне приняли участие во всероссийской просветительской инициативе с огромным энтузиазмом, продемонстрировав высокий уровень владения родным языком и глубокую заинтересованность в сохранении своего культурного кода.

«В нашей республике в мире и согласии проживают представители 135 народов», — подчеркнула Феодосия Габышева. Она также отметила высочайшую вовлечённость общества: «В республике работают невероятно активные и самоотверженные патриоты родного языка. Именно они являются движущей силой наших национальных праздников, бережно сохраняют вековые традиции и обычаи. Благодаря их усилиям погружение в родную речь начинается с самых ранних лет: уже в детских садах малыши не просто изучают языки, но и свободно общаются на них в повседневной жизни».

В эти же памятные дни Феодосия Габышева почтила память просветителя, возложив цветы к могиле Семёна Андреевича Новгородова – великого сына народа саха. Этот жест глубокой исторической преемственности оказался особенно символичным: именно С.А. Новгородов создал первый якутский алфавит на основе международной фонетической транскрипции, заложив основы всей современной национальной письменности.

В стенах Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена 8 сентября состоялась блестящая защита диссертации на соискание учёной степени доктора наук Василия Михайловича Саввинова, нашего земляка из Республики Саха (Якутия). Официальным оппонентом на защите выступила Феодосия Васильевна Габышева. Стоит отметить, что именно РГПУ им. Герцена исторически является главной альма-матер для педагогической интеллигенции Севера России – ещё с советских времён здесь получали образование и защищали свои первые научные работы ведущие учёные республики. Актуальность диссертационного исследования «Методология оценки управления развитием территориальных образовательных систем» обусловлена противоречиями в области управления социальным развитием в условиях значительных социальных и экономических изменений в обществе. Работа выступает достойным развитием целой серии исследований проблем развития сложных социальных систем, выполненных в научной школе Герценовского университета.

Также состоялась встреча с Надеждой Яковлевной Булатовой – выдающимся российским учёным-филологом, доктором филологических наук и одним из ведущих экспертов по эвенкийскому языку. В ходе тёплой и обстоятельной беседы состоялся глубокий профессиональный диалог, посвящённый стратегическим вопросам сохранения и изучения языков коренных малочисленных народов Севера. Надежда Яковлевна поделилась уникальным опытом полевой работы, подчеркнув, что сегодня лингвистика неотделима от цифровизации: без аудиозаписи последних носителей языка и создания электронных баз данных любая бумажная работа рискует остаться лишь музейным экспонатом. Встреча двух учёных стала важным этапом в укреплении профессиональных связей между научным сообществом Санкт-Петербурга и Академией наук Якутии.

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