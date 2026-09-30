Уже не те крепыши: Битва проиграна смартфонам и фастфуду

Северный синдром: как глобализация меняет тело якутского юноши

За четверть века молодые жители Якутии выросли на три сантиметра, но поправились на десять килограммов. Почему генетическая адаптация к холоду проигрывает фастфуду и смартфонам?

В 1990-е годы образ жителя Севера прочно ассоциировался с сухощавым телосложением, выносливостью и рационом, состоящим из строганины, конины и молока. Сегодня этот портрет безнадежно устарел. Масштабное исследование антропологов Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) имени М. К. Аммосова показало: за последние 25 лет физическое развитие молодых якутов изменилось до неузнаваемости.

Источник: Ксенофонтова, Н. В. Ретроспективный анализ антропометрических параметров юношей якутов за 25-летний период (1998-2024 гг.) / Н. В. Ксенофонтова, А. Б. Гурьева, В. А. Алексеева // Современные проблемы науки и образования. – 2026. – № 3. – С. 28. – DOI 10.17513/spno.34532. Ссылка: https://science-education.ru/article/view?id=34532

Ученые проанализировали данные четырехсот шести студентов-якутов в возрасте от 18 до 24 лет и сопоставили их с показателями сверстников конца прошлого века. Картина вырисовывается тревожная. Если в конце 1990-х годов дефицит массы тела был такой же распространенной проблемой, как и сегодня (около 14% молодежи), то золотой середины – нормального веса – стало катастрофически меньше. Доля стройных юношей рухнула с 76–85% до скромных 63%. Зато количество тех, кто имеет лишний вес или страдает ожирением, выросло почти втрое: с 7–8% до пугающих 23%.

Цифры против генов

Средний рост современного якутского юноши составляет 173,7 см. Это на два-три сантиметра выше, чем у его отца или деда. Казалось бы, классический секулярный тренд – общемировое явление, связанное с улучшением качества жизни. Но есть нюанс: масса тела выросла непропорционально сильнее. Плюс 6–10 килограммов при минимальном увеличении роста привели к тому, что средний индекс массы тела (ИМТ) подскочил с 20,5–21,3 до 22,8 кг/м².

«Мы наблюдаем опережающий набор веса, – комментируют авторы исследования Н. В. Ксенофонтова и А. Б. Гурьева. – Тело растет вверх медленнее, чем обрастает массой. Причем это не мышечная гипертрофия спортсменов, а изменение компонентного состава».

Антропометрия выявила избирательность этих перемен. У современных парней заметно расширился плечевой пояс и поперечный диаметр грудной клетки. Однако глубинные параметры – переднезадний размер груди и костный диаметр таза – остались прежними. Еще более показателен рост окружности бедер: плюс 8,8 сантиметра по сравнению с поколением 1980-х годов рождения при стабильном диаметре таза. Это означает лишь одно: увеличение объема мягких тканей. Под кожей и поверх мышц стремительно нарастает жировая клетчатка.

Почему тайга, алаас и тундра уступила супермаркету?

Причина метаморфозы кроется не только в доступности калорий. Исследователи указывают на слом традиционного уклада, который веками формировал уникальный морфофункциональный комплекс северных народов. Исторически брахиморфное сложение (крепкий торс, относительно короткие конечности) помогало якутам сохранять тепло в условиях экстремальных морозов, а белково-липидная диета была этому идеальным топливом.

Сегодняшнее поколение, родившееся после 2000 года, росло в иных реалиях:

Пищевой переход. Традиционный северный рацион вытесняется глобальной моделью потребления. Простые углеводы, насыщенные жиры, сладкие газированные напитки и полуфабрикаты стали основой ежедневного меню студента в Якутске так же, как и в Москве или Нью-Йорке.

Цифровой диван. Урбанизация и тотальная цифровизация свели физическую активность к минимуму. Там, где дед преодолевал десятки километров на лошади, внук перемещается на автомобиле, а досуг проводит со смартфоном.

Метаболический диссонанс. Генетика северянина, адаптированная к выживанию в холода и переработке тяжелой животной пищи, оказалась беззащитна перед избытком дешевых углеводов. Метаболическое равновесие нарушено.

Несмотря на общий рост ИМТ, исследователи отмечают важный маркер: среднее соотношение окружности талии к бедрам пока остается в пределах нормы (0,83). Это значит, что жир распределяется скорее по гиноидному типу (в области бедер), а не концентрируется в брюшной полости. Однако риск перехода к висцеральному (абдоминальному) ожирению, самому опасному для сердца и сосудов, возрастает с каждым лишним килограммом.

Что дальше? Ученые называют происходящее «формированием неблагоприятного метаболического профиля». Сахарный диабет второго типа, артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца еще недавно считались болезнями среднего возраста. Теперь они получают плацдарм уже в студенческой аудитории.

Авторы настаивают: региону необходим пересмотр программ диспансеризации. Регулярного измерения роста и веса раз в несколько лет недостаточно. Антропометрический скрининг должен стать рутинной частью первичного звена здравоохранения именно среди молодежи.

Глобализация стерла границы рынков, но она же стирает и уникальные защитные механизмы человеческого организма, выкованные суровой природой Севера. Выяснилось, что эволюционная память о ледниковом периоде бессильна перед акциями в отделе замороженной пиццы. Чтобы через следующие 25 лет диагноз «метаболический синдром» не стал обязательным приложением к паспорту совершеннолетия, заниматься профилактикой нужно прямо сейчас, когда юноше всего восемнадцать!

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