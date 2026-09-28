Задача со спичками: передвиньте две спички и исправьте пример

Мозговой штурм со спичками: решаем уравнение, которое сломает ваш мозг

Задача со спичками: передвинь всего две палочки, чтобы решить пример

Головоломки со спичками — отличный способ проверить внимательность, логику и способность находить нестандартные решения. Перед вами неверное равенство:

3 + 3 = 8

Все цифры и математические знаки выложены из спичек. Ваша задача — переместить ровно две спички, чтобы пример стал правильным.

Убирать спички или добавлять новые нельзя. Можно только взять две спички и переставить их на другие места.

Попробуйте сначала найти решение самостоятельно. Внимательно посмотрите не только на цифры, но и на математический знак. Возможно, один из элементов примера должен полностью изменить своё значение.

Не торопитесь заглядывать в ответ!

Ответ

Сначала возьмите вертикальную спичку из знака «плюс». После этого плюс превратится в минус. Переместите эту спичку в верхнюю левую часть первой цифры 3, чтобы превратить её в 9.

Затем выньте спичку из центральной перекладины восьмёрки. Без неё цифра 8 превратится в 0. Переставьте освободившуюся спичку в верхнюю левую часть второй тройки — она также станет девяткой.

В итоге получится верное равенство:

9 − 9 = 0

Задача решена: были перемещены ровно две спички.

Чем полезны головоломки со спичками

Такие задания помогают тренировать:

логическое и пространственное мышление;

внимательность и концентрацию;

зрительную память;

умение рассматривать задачу с разных сторон;

способность находить нестандартные решения;

терпение и настойчивость.

Регулярно решая головоломки со спичками, человек учится быстрее замечать детали, проверять разные гипотезы и не ограничиваться первым очевидным вариантом ответа.

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