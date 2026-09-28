Задача со спичками: передвиньте две спички и исправьте пример
Задача со спичками: передвинь всего две палочки, чтобы решить пример
Головоломки со спичками — отличный способ проверить внимательность, логику и способность находить нестандартные решения. Перед вами неверное равенство:
3 + 3 = 8
Все цифры и математические знаки выложены из спичек. Ваша задача — переместить ровно две спички, чтобы пример стал правильным.
Убирать спички или добавлять новые нельзя. Можно только взять две спички и переставить их на другие места.
Попробуйте сначала найти решение самостоятельно. Внимательно посмотрите не только на цифры, но и на математический знак. Возможно, один из элементов примера должен полностью изменить своё значение.
Не торопитесь заглядывать в ответ!
Ответ
Сначала возьмите вертикальную спичку из знака «плюс». После этого плюс превратится в минус. Переместите эту спичку в верхнюю левую часть первой цифры 3, чтобы превратить её в 9.
Затем выньте спичку из центральной перекладины восьмёрки. Без неё цифра 8 превратится в 0. Переставьте освободившуюся спичку в верхнюю левую часть второй тройки — она также станет девяткой.
В итоге получится верное равенство:
9 − 9 = 0
Задача решена: были перемещены ровно две спички.
Чем полезны головоломки со спичками
Такие задания помогают тренировать:
- логическое и пространственное мышление;
- внимательность и концентрацию;
- зрительную память;
- умение рассматривать задачу с разных сторон;
- способность находить нестандартные решения;
- терпение и настойчивость.
Регулярно решая головоломки со спичками, человек учится быстрее замечать детали, проверять разные гипотезы и не ограничиваться первым очевидным вариантом ответа.
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