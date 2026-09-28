Тест по русскому: найдите ошибки в похожих словах

Признайтесь, вы тоже иногда зависаете, выбирая между похожими словами? Правила русского языка сложны и даже опытные редакторы не застрахованы от сомнений! Давайте устроим проверку вашему языковому чутью и разберемся с паронимами и управлением глаголов, что часто становится причиной забавных, а порой и неловких ошибок.

Паронимы — это слова, которые похожи по звучанию и написанию, но имеют разное лексическое значение.Чаще всего это однокоренные слова, принадлежащие к одной части речи. Из-за внешнего сходства их часто путают в речи, что приводит к ошибкам правил русского языка.

А ведь красивая и точная речь — это настоящая суперсила. Она сразу показывает ваш высокий уровень культуры и вызывает доверие, будь то резюме или пост в соцсетях. К тому же, такие тесты отлично бодрят мозг! Они тренируют наблюдательность, помогают навсегда запомнить сложные правила и просто держат ум в отличной форме. Готовы размять извилины? Поехали!

Найдите предложения с нарушениями:

1.Я быстро надел пальто.

2.Мы представили клиенту всю информацию.

3. Сильная эффективная фраза.

4.Необходимо оплатить за проезд в автобусе.

Правильные ответы и разбор:

1. Правильно. Глагол одеть означает действие, направленное на другого (одеть ребёнка), а на себя мы надеваем одежду. Правильно: Я быстро надел пальто.

2.Ошибка. Пишется «предоставили информацию», если вы передали данные в чье-то пользование или сообщили необходимые сведения. «Представить информацию» — значит предъявить, показать, продемонстрировать или официально подать документ на рассмотрение (например, представить справку, представить отчет в налоговую). В значении «мы сообщили/передали сведения» используется именно приставка предо-. Правильно: предоставили информацию .

3.Ошибка. Эффективный означает действенный, дающий эффект (эффективный метод). Для фразы подходит определение эффектная (производящая впечатление, выразительная). Правильно: эффектная фраза.

4.Ошибка. Глагол оплатить требует прямого дополнения в винительном падеже без предлога. Правильно: оплатить проезд (или заплатить за проезд).

Подобные мини-тесты по знанию правил русского языка — идеальная зарядка для нейронов. Они прокачивают внимательность, избавляют от стыдных опечаток и держат ум в тонусе. Решая такие задачки, вы не просто вспоминаете правила, но и поддерживаете остроту мышления. Готовы блеснуть эрудицией? Тогда приступаем к нашей показательной разминке!

Тест на грамоту: найдите ошибки, если знаете русский язык