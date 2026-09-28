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28.09.2026 09:05
чтение: 0 мин
Якутск
#на планерке в мэрии

28 сентября: Что было на планёрке в мэрии

За минувшую неделю в Якутске произошло 6 пожаров. Эвакуировано 22 человека, погибших и пострадавших нет.

Такая информация прозвучала во время городской планерки 28 сентября.

325 литров алкоголя изъято из незаконной торговли за минувшую неделю в Якутске

Составлено 6 административных протоколов по фактам нарушений правил реализации алкогольной продукции. За различные правонарушения в отделения полиции доставлены 261 человек, в том числе 97 из общественных мест. Всего на пульт дежурной части поступило 2497 сообщений.

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Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
Фото: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска

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