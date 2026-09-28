28.09.2026 09:05
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28 сентября: Что было на планёрке в мэрии
За минувшую неделю в Якутске произошло 6 пожаров. Эвакуировано 22 человека, погибших и пострадавших нет.
Такая информация прозвучала во время городской планерки 28 сентября.
325 литров алкоголя изъято из незаконной торговли за минувшую неделю в Якутске
Составлено 6 административных протоколов по фактам нарушений правил реализации алкогольной продукции. За различные правонарушения в отделения полиции доставлены 261 человек, в том числе 97 из общественных мест. Всего на пульт дежурной части поступило 2497 сообщений.
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Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
Фото: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
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