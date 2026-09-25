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25.09.2026 14:26
чтение: 1 мин
Якутск
#Водоканал
#показания приборов учета

Сегодня последний день передачи показаний приборов учета

Сегодня последний день передачи показаний приборов учета

Вы можете отправить данные через официальный чат-бот АО «Водоканал» в МАХ https://max.ru/vodokanalykt_bot

Также наш чат-бот может: 

• Проверить баланс и задолженность по лицевому счету;

• Найти номер лицевого счета;

• Оплатить услуги;

• Узнать контактную информацию. 

Своевременная передача показаний приборов учета позволит правильно провести расчеты. Мы ценим Ваше время, повышаем качество предоставления наших услуг.  

Антирейтинг УК и ТСЖ: Недобросовестные организации

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Источник: Пресс-служба АО «Водоканал»
Фото: Пресс-служба АО «Водоканал»

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