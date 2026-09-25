25.09.2026 14:26
чтение: 1 мин
Сегодня последний день передачи показаний приборов учета
Сегодня последний день передачи показаний приборов учета
Вы можете отправить данные через официальный чат-бот АО «Водоканал» в МАХ https://max.ru/vodokanalykt_bot .
Также наш чат-бот может:
• Проверить баланс и задолженность по лицевому счету;
• Найти номер лицевого счета;
• Оплатить услуги;
• Узнать контактную информацию.
Своевременная передача показаний приборов учета позволит правильно провести расчеты. Мы ценим Ваше время, повышаем качество предоставления наших услуг.
Антирейтинг УК и ТСЖ: Недобросовестные организации
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Источник: Пресс-служба АО «Водоканал»
Фото: Пресс-служба АО «Водоканал»
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