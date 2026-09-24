Ежедневный гороскоп на пятницу 25 сентября 2026 года

Уходя с работы в пятницу, стараюсь не бежать…

гороскоп на 25 сентября

Луна сегодня

Гороскоп на 25 сентября 2026: 14, 15 лунный день. Растущая Луна. Сегодня нет астрологических ограничений для покупок и принятия важных решений. Луна находится в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня стоит действовать осмотрительно: Солнце находится в оппозиции к Нептуну в вашем знаке, что может вносить путаницу. Вам может казаться, что вы понимаете происходящее, хотя на самом деле у вас нет точных сведений или вы неверно оцениваете ситуацию. И, скорее всего, не по своей вине.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня легко обмануться в своих впечатлениях. В какой-то момент вы почувствуете уверенность и готовность открыто высказать своё мнение руководству или влиятельным людям. Но уже в следующую минуту можете начать сомневаться в себе. Не исключено и то, что ваши сведения окажутся неверными.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вас может разочаровать друг или кто-то из вашего окружения. Возможно, ваши ожидания были завышенными или нереалистичными. А может быть, вы вовсе не озвучили их? Помните: сегодня вы на виду. Даже в напряжённой ситуации сохраняйте спокойствие и достоинство.

Рак (21 июня — 22 июля)

В общении с родителями, руководителями, влиятельными людьми и представителями правоохранительных органов возможна неразбериха. Вам может быть непонятно, чего от вас ждут. Или, наоборот, собеседники не будут понимать, как им следует действовать. При этом вы рассчитываете на финансовую поддержку и практическую помощь.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня возможны путаница и неопределённость. Общение с окружающими может обескураживать, а выбрать между настойчивостью и отступлением будет непросто. Будьте внимательны: не исключён обман. Если что-то кажется подозрительным, не игнорируйте это ощущение и проверьте факты.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Будьте осторожны в финансовых переговорах: у вас может не оказаться всех необходимых сведений, а имеющаяся информация рискует быть неточной. Причиной может стать как случайная ошибка, так и намеренное искажение фактов. В любом случае ничего не принимайте на веру. Если предложение выглядит слишком выгодным, чтобы быть правдой, тщательно его проверьте.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Солнце в вашем знаке противостоит Нептуну, что может внести неясность в отношения с самыми близкими людьми. Возможны неуверенность и упадок духа. Вам захочется уклониться от неприятного разговора, лишь бы избежать конфликта или противостояния. Однако не стоит занимать позицию жертвы.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня уверенность может внезапно сменяться растерянностью. Это касается прежде всего работы, здоровья или заботы о домашнем питомце. К счастью, Венера в вашем знаке поможет вам сохранять дипломатичность и доброжелательность в общении.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня друг может вас разочаровать. Если это случится, спросите себя: говорили ли вы ему о своих ожиданиях? Не исключено, что он просто неверно понял ваши намерения или точку зрения. Недопонимание бывает обоюдным, поэтому будьте снисходительнее к окружающим.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Если вы решаете важный вопрос, связанный с указаниями руководства, государственных органов или других представителей власти, постарайтесь уточнить все детали. Сегодня особенно легко запутаться. Если сомневаетесь — задавайте вопросы. И сами не оставляйте других в неведении.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Будьте осторожны: сегодня легко поддаться чужим убедительным речам, не разобравшись в фактах. Поначалу всё может казаться ясным, но со временем появятся сомнения. Если вы перестали понимать, что происходит, не торопитесь действовать и не берите на себя обязательств.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня не лучший день для финансовых переговоров и важных денежных решений: сведения могут оказаться неполными или ошибочными. Ничего не принимайте на веру. Изучите детали и отложите решение до тех пор, пока не будете уверены, что разобрались в ситуации.

Если сегодня ваш день рождения

В этот день родился актёр Уилл Смит (1968) и режиссёр Сергей Бондарчук (1920–1994).

Вы стремитесь к благородным целям. Вам свойственны отзывчивость, проницательность, независимость и прямота. В этом году вы сможете пожинать плоды своего упорного труда. Возможны рост влияния и выход на руководящие позиции. Наступает время важных решений и признания ваших достижений. Не исключены повышение, похвала и награды.

Ежедневный гороскоп на четверг 24 сентября 2026.