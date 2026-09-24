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24.09.2026 20:36
чтение: 0 мин
Судебная хроника
#Дмитрий Аристов
#Якутия

Главный судпристав России посетил Якутию

Республику Саха (Якутия) с рабочим визитом посетил директор Федеральной службы судебных приставов — главный судебный пристав Российской Федерации генерал внутренней Дмитрий Аристов.

В ходе рабочей поездки директор ФССП России вместе с врио руководителя регионального управления ФССП России Леонидом Казыгашевым встретился с заместителем Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Ольгой Балабкиной.

Они обсудили вопросы защиты прав социально уязвимых категорий граждан, в том числе участников СВО и членов их семей.

Также Дмитрий Аристов провел рабочие встречи с главным федеральным инспектором республики Евгением Корнеевым, председателем Верховного суда республики Любовью Летучих и руководителями правоохранительных органов региона. На повестке были вопросы межведомственного взаимодействия и сотрудничества.

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Источник: Пресс-служба УФССП России по Республике Саха (Якутия)
Фото: Пресс-служба УФССП России по Республике Саха (Якутия)

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