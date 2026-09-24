Главный судпристав России посетил Якутию
Республику Саха (Якутия) с рабочим визитом посетил директор Федеральной службы судебных приставов — главный судебный пристав Российской Федерации генерал внутренней Дмитрий Аристов.
В ходе рабочей поездки директор ФССП России вместе с врио руководителя регионального управления ФССП России Леонидом Казыгашевым встретился с заместителем Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Ольгой Балабкиной.
Они обсудили вопросы защиты прав социально уязвимых категорий граждан, в том числе участников СВО и членов их семей.
Также Дмитрий Аристов провел рабочие встречи с главным федеральным инспектором республики Евгением Корнеевым, председателем Верховного суда республики Любовью Летучих и руководителями правоохранительных органов региона. На повестке были вопросы межведомственного взаимодействия и сотрудничества.
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