Инженер вместо повара: Фиктивный спец из КНР

Инженер вместо повара: владелец автосервиса и ресторана «Санья» заплатит крупный штраф



05.08.2026 в ходе проверки соблюдения требований миграционного законодательства ООО «Сервис», ведущего деятельность в сфере гостиничного бизнеса, общепита и предоставления автоуслуг и расположенного по ул. Чернышевского г. Якутска, выявлен гражданин КНР, осуществлявший трудовую деятельность в ресторане «Санья» в качестве повара при наличии разрешения на работу по профессии «инженер по подготовке производства».

Будучи надлежаще извещенными, представитель юрлица и должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении, в судебное заседание не явились. Суд рассмотрел дело в их отсутствие.

В судебном заседании защитник вину не признал, пояснив, что иностранец готовил еду для личного потребления, а не исполнял обязанности повара.

Суд отклонил доводы защиты, расценив их как способ ухода от ответственности. Факт фактического допуска иностранца к работе по профессии, не указанной в разрешении, подтвержден материалами дела. Цель приготовления пищи (личная или для клиентов) не имеет правового значения для состава правонарушения по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ.

Отягчающим обстоятельством признано повторное совершение однородного правонарушения – ранее ООО «Сервис» уже привлекалось по данной статье, постановлением вступившим в законную силу юрлицу назначен административный штраф в размере 250 000 рублей, который решением Верховного суда РС(Я) уменьшен до 125 000 рублей. В связи с этим основания для замены штрафа предупреждением или признания деяния малозначительным отсутствуют.

Факт снижения вышестоящей судебной инстанцией размера ранее назначенного штрафа не отменяет состоявшегося привлечения к административной ответственности и не исключает признака повторности. Напротив, то обстоятельство, что после примененного, в том числе в сниженном размере наказания ООО вновь совершило однородное административное правонарушение, свидетельствует о том, что ранее назначенное наказание не достигло цели предупреждения совершения новых правонарушений и усиливает негативную оценку содеянного.

Исключительных обстоятельств для снижения штрафа ниже низшего предела также не установлено.

Учитывая характер правонарушения и наличие отягчающего обстоятельства, суд признал ООО «Сервис» виновным по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ – привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина по профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), не указанной в разрешении на работу, если разрешение на работу содержит сведения о профессии (специальности, должности, виде трудовой деятельности). Постановлением суда юрлицу назначен административный штраф в размере 400 000 рублей.

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