Игнор вышел боком: Главу района наказали

Главу района наказали за препятствование прокурорскому надзору

В Нижнеколымском районе Якутии целый год не собиралась комиссия по борьбе с нелегальной занятостью, администрация не наладила обмен сведениями об иностранцах с полицией и не занималась информационным сопровождением национальной политики, пишет Торбозное радио

Всё это выявила прокуратура, а когда потребовала устранить нарушения, глава района Ярослав Бандеров не обеспечил рассмотрение представлений с участием прокурора и не направил письменных ответов. В итоге — два судебных дела и два штрафа по 2 тысячи рублей.

Примечательно, что Ярослав Бандеров, ветеран СВО, возглавил район осенью 2024 года. И уже в первый полный год его руководства администрация допустила нарушения, которые привлекли внимание прокуратуры.

Так, в течение всего 2025 года районная комиссия по борьбе с нелегальной занятостью не провела ни одного заседания, хотя по правилам собираться она должна не реже одного раза в квартал. Ни одного факта неофициального трудоустройства комиссия также не выявила.

Отсутствие выявленных нарушений ещё не означает, что их нет, особенно когда комиссия, которая должна ими заниматься, целый год не собирается.

9 февраля 2026 года прокурор Нижнеколымского района направил Бандерову представление с требованием устранить нарушения. Срок ответа истёк 20 февраля, но ответа не последовало.

5 февраля прокуратура направила главе района другое представление. Проверяющие установили, что администрация не обеспечивает информационное сопровождение государственной национальной политики, в том числе не размещает соответствующую информацию на официальном сайте.

Кроме того, между администрацией и отделением МВД по Нижнеколымскому району отсутствовало соглашение об обмене сведениями об иностранных гражданах.

По этому представлению прокуратура ждала ответа до 6 марта, но тоже безрезультатно.

7 апреля прокурор возбудил в отношении Бандерова два дела по статье 17.7 КоАП РФ — за умышленное невыполнение законных требований прокурора.

14 апреля Верхнеколымский районный суд рассмотрел оба дела, Бандеров полностью признал вину.

Судья установил, что глава района имел возможность выполнить требования прокуратуры, но не принял всех необходимых мер. Нарушения малозначительными суд не признал: бездействие главы фактически препятствовало прокурорскому надзору. При этом суд учёл раскаяние Бандерова и наличие у него несовершеннолетнего ребёнка.

В итоге Бандеров получил минимальное денежное наказание по каждому делу. Всего — 4 тысячи рублей.

PS Арифметика пока простая: год без заседаний комиссии, два представления прокуратуры, два судебных дела и 4 тысячи рублей штрафа.

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