Мэрия Якутска пыталась закрыть алкомаркеты по Лермонтова. Не смогла

Окружная администрация Якутска пыталась запретить продажу алкогольной продукции в торговой галерее на улице Лермонтова, 117А, но Арбитражный суд Якутии отказал в иске.

Как следует из материалов дела, в октябре 2025 года управление муниципальных инспекций провело обследование объекта. В здании работали пивной дискаунтер, точка быстрого питания, алкогольный маркет, парикмахерская и ателье.

Администрация посчитала, что фактическое использование земельного участка не соответствует его виду разрешённого использования — «проектирование и строительство торговой галереи». Изначально мэрия требовала освободить самовольно занятый земельный участок, однако затем изменила требования и попросила суд запретить продажу алкоголя в объекте.

Суды не нашли оснований для удовлетворения иска. В частности, администрация не доказала, что использование участка создаёт опасность для жизни или здоровья людей, окружающей среды либо объектов культурного наследия. Кроме того, суд указал, что выявленные возможные нарушения земельного законодательства должны рассматриваться в рамках установленной процедуры муниципального и государственного земельного контроля.

7 сентября апелляционный суд подтвердил отказ мэрии в удовлетворении требований.

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