Тест на грамотность: в каких словах «Ь» лишний?
Кажется, что поставить мягкий знак — дело простое. Но почему в слове «дочь» он нужен, а в слове «сын» — нет? А если на конце шипящая, можно ли вообще доверять слуху?
Проверим на пяти знакомых словах. Только два из них написаны правильно. В остальных мягкий знак лишний.
Какие два слова написаны без ошибок?
- Товарищь
- Ночь
- Плащь
- Мышь
- Камышь
Запомните свой ответ перед тем, как читать дальше. И без подсказок: «мягко звучит» здесь не работает!
Проверяем: где нужен «ь»?
❌ Товарищь → товарищ
Существительное мужского рода. После шипящей на конце мягкий знак не нужен.
✅ Ночь — правильно
Существительное женского рода третьего склонения. Мягкий знак после «ч» обязателен.
❌ Плащь → плащ
Существительное мужского рода. Как бы ни хотелось добавить «ь», писать его не нужно.
✅ Мышь — правильно
Существительное женского рода третьего склонения. Мягкий знак пишется, хотя звук «ш» остаётся твёрдым.
❌ Камышь → камыш
Существительное мужского рода. Мягкого знака на конце нет.
Как запомнить и больше не путаться?
В этих словах мягкий знак — подсказка о грамматике, а не о произношении. Звук «ш» в словах мышь и камыш одинаково твёрдый. Но пишутся они по-разному.
Для существительных в начальной форме — именительном падеже единственного числа — работает правило:
- Женский род, третье склонение → пишем «ь»: ночь, мышь.
- Мужской род → не пишем «ь»: товарищ, плащ, камыш.
Поэтому совет «просто произнеси слово вслух» здесь не спасёт. Сначала определите род.
Правильный ответ: 2 и 4 — ночь и мышь.
Нашли оба слова? Отправьте тест тому, кто уверен, что никогда не ошибается в русском языке. Пять слов — а повод поспорить уже есть!
Почему такие тесты полезны?
Короткие тесты на грамотность — не только развлечение. Они помогают вспомнить правило, применить его на практике и заметить пробелы в знаниях. Почему «мышь» пишется с мягким знаком, а «камыш» — без него? Когда вы объясняете свой выбор, а не просто угадываете, задание становится небольшим уроком.
Пользу самопроверки подтверждают исследования эффекта тестирования. В экспериментах Генри Рёдигера и Джеффри Карпике студенты, которые воспроизводили прочитанное по памяти, через два дня и неделю помнили материал лучше тех, кто только перечитывал его. Исследование касалось запоминания текстов, а не конкретно орфографии, но показывает, почему активное припоминание полезно для обучения.
Чтобы получить больше пользы, сначала ответьте самостоятельно, затем прочитайте разбор и придумайте свой пример на то же правило. А через несколько дней проверьте себя снова.
Источник: Рёдигер и Карпике, «Тестирование улучшает долговременное запоминание», 2006 — аннотация на PubMed (на английском).
Ранее мы писали — Тест на грамотность: В каком слове нужно написать букву «з»?
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