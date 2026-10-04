Как министр Ноев юбилей справил и вляпался в репутационный скандал

Министр культуры и духовного развития Якутии Афанасий Ноев оказался в центре общественного обсуждения после празднования своего 60-летнего юбилея.

Критика в адрес чиновника связана со следующими деталями мероприятия:

Использование ведомственной площадки: Свой юбилей (2 октября 2026 года) министр организовал в рабочее время в стенах Национальной библиотеки Якутии. Учреждение находится в прямом ведомственном подчинении минкультуры, возглавляемого юбиляром.

Мероприятие сопровождалось электронной презентацией в честь виновника торжества. Возможно, она тоже была изготовлена на ресурсах бюджетных учреждений культуры в рабочее время и за счет предприятий, без оплаты со стороны юбиляра.

Формат мероприятия: Вместо частного банкета за свой счет празднование было оформлено в виде официального круглого стола, посвященного самому юбиляру. Уж не включили ли этот частный юбилей в официальный план мероприятий?

С увеселительной программой на мероприятии выступили якутские артисты. Обычно на свадьбах и юбилях за это платят сами виновники торжества. Заплатил ли министр за отборную культпрограмму на свой юбилей?

Суть претензий: Общественные обозреватели и журналисты раскритиковали министра за возможное превышение служебных полномочий, поскольку вместо аренды коммерческого зала за собственные средства чиновник использовал административный ресурс и государственное учреждение для личных целей в официальные рабочие часы.

Официальных комментариев от министра, представителей министерства, АГиП или правоохранительных органов по поводу данных обвинений на текущий момент не поступало.

Празднование 60-летия Афанасия Ноева сопровождалось как официальными поздравлениями от подведомственных учреждений, так и специфической «реакцией» в пабликах.

Поскольку юбилей был оформлен в виде круглого стола, чиновника поздравляли руководители и коллективы ведущих культурных организаций республики.

Саха академический театр им. П.А. Ойунского от всей души поздравил министра с 60-летним юбилеем в своем канале.

В Год культуры в Республике Саха (Якутия), объявленный Главой республики, особенно ценно осознавать, что во главе этого процесса стоит человек, искренне болеющий за развитие национального искусства. Ваши слова о том, что «культура сегодня — это фундамент идентичности», находят живой отклик в стенах нашего театра . Мы видим, как Ваша поддержка помогает якутскому театру выходить на новый уровень, сохраняя традиции и одновременно открываясь миру. Мы верим, что впереди у культуры Якутии новые яркие свершения, и нам отрадно идти по этому пути вместе с Вами, заявил Саха театр.

Почему-то в этом месте вспомнилось, как Афанасий Ноев опозорился в прямом эфире национального телевидения. Оказалось, министр культуры Якутии не знает писателя Бажова. Вот и все, что надо знать о подготовке министра…

Но вернемся к юбилею. Не менее пафосно поздравил министра ректор Малой академии наук Якутии, доктор философии В.К. Павлов на сайте МАН.

В праздничном панегирике ректор констатировал, что юбиляр многие годы являлся помощником Первого Президента РС (Я) М.Е. Николаева, его соратником и учеником.

И что многочисленные заслуги Афанасия Ноева «будут и дальше высоко оценены и коллективом МАН РС (Я), и всей педагогической общественностью республики».

На юбилее отличился Айаал Аммосов, председатель Союза театральных деятелей Якутии, с чувством продекламировавший стихи юбиляра Ноева, посвященные своей супруге.

Светские подробности сообщила в соцсети Яна Угарова, которая дружит во всеми, любит всех, как и положено глянцу, к которому относится ее «Журфикс».

В противовес этим подобострастным одам, публикации на пабликах носили преимущественно критический и ироничный характер. Независимые авторы сыронизировали над форматом праздника, назвав его «пафосным юбилеем в честь самого себя» за государственный счет. Каналы указывали на сомнительную этичность проведения личного юбилея в Национальной библиотеке в разгар рабочего дня.

Примечательно, что крупные провластные Telegram-каналы и первые лица республики, включая главу Якутии, воздержались от публичных праздничных постов в адрес Ноева на своих каналах, дистанцируясь от назревающего репутационного скандала.

В комментариях к официальным поздравлениям и под публикациями в Telegram-каналах реакция рядовых работников культуры и обычных якутян разделилась на два лагеря: резкое возмущение административным ресурсом и вынужденная, формальная лояльность.

Основной фокус обсуждений свелся к следующим моментам:

Возмущение «показухой» на фоне проблем отрасли: Рядовые сотрудники (библиотекари, музейные работники, артисты из улусов) высказывали недовольство тем, что руководство минкульта тратит рабочее время и государственные ресурсы на «помпезные оды» и круглые столы в честь министра. В комментариях указывали на низкие базовые оклады на местах, проблемы с финансированием сельских клубов и общую оторванность чиновников от реальной жизни простых культработников.

Критика профессиональной компетенции: Многие комментаторы открыто напоминали, что Афанасий Ноев — карьерный чиновник и управленец, который «кочевал» из министерства по делам молодежи в медиахолдинги и администрацию главы. Звучали тезисы вроде: «Какое отношение он вообще имеет к искусству, кроме кресла министра?» Люди посчитали оскорбительным проведение столь пафосного чествования человека, который не является признанным деятелем культуры.

«Принудительный» характер поздравлений: В кулуарных обсуждениях и анонимных комментариях сквозила ирония по поводу того, как подведомственные учреждения дружно публикуют дежурные поздравления. Пользователи отмечали, что рядовые артисты и музыканты вынуждены участвовать в этой «ярмарке тщеславия», так как напрямую зависят от распределения министерских премий, грантов и бюджетного финансирования.

В целом, этот юбилей можно считать очередным примером «бюрократизации» духовной сферы Якутии.

Хотя не исключено, что «тостующие» расшаркивались перед статусным юбиляром не просто так, а пафосные поздравления звучали от всей души.

В это верилось бы еще лучше, если бы министр справил свой юбилей как все – за свой счет во внерабочее время да на сторонней площадке.

А вообще, все, что говорится на панихидах да юбилеях, надо делить на 20. Такой уж это жанр – безудержно восхвалять! А уж если это статусный чиновник, наделенный властью, да в добровольно-принудительной форме привлекает к событию подчиненных – большой ли у них выбор?