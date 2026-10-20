Истории поваров – лотерейных миллионеров

К Международному дню повара, который отмечается 20 октября, «Национальная Лотерея» вспомнила истории кулинаров-победителей, которые смогли соединить все ингредиенты успеха в идеальных пропорциях и осуществили мечту.

Хобби принесло миллион

Помощник повара из военной части в Саратовской области Наталья потратила последние 100 рублей, оставшиеся на балансе в приложении бренда, на билет лотереи «Мечталлион Экспресс» – и выиграла 1 миллион рублей.

По словам победительницы, участие в лотерее для неё – не погоня за суперпризом, а любимое развлечение и способ расслабиться после напряжённого дня: «Я работаю в военной части помощником повара, а дома работаю мамой. Какое у меня хобби? Учение с детьми, готовка, это, по-моему, у каждого повара, и поиграть на досуге».

Выигрыш Наталья решила вложить в будущее детей: «Сын женится, дочка учиться поедет. Пока не решили куда, восьмой класс только – дальше будем думать. Так что пригодится как раз». На вопрос о том, почему она не исполнила ни одной своей мечты, женщина призналась, что даже не думала об этом: «Мы, мамочки, всё всегда для детей. Возможно, потом чего-нибудь и для себя придумаю».

Прислушалась к гороскопу

Повар Ксения из Тулы выиграла 3,6 миллиона рублей в «Великолепной 8». Участие в лотереях было семейной традицией, но в тот день судьбоносное решение сыграть пришло неожиданно: «Мы сидели и обсуждали гороскоп, смеялись, что я азартная. Я по восточному календарю Лошадь, по знаку зодиака – Рак. И вот только мы это проговорили, я подумала: надо попробовать. Как будто по мановению взяла и сыграла».

Осознание масштаба выигрыша пришло не сразу. «Все мои мечты уже сбылись, теперь в планах осуществлять мечты детей», – поделилась счастливица.

Народная примета

Аслан из Абхазии, много лет работающий в Москве поваром, прислушался к народным приметам и выиграл 3,7 миллиона рублей в лотерее «Великолепная 8»: «Последние три дня перед выигрышем рука чесалась и чесалась. Я думаю: ну всё, будет что-то». В день счастливого тиража он купил пять билетов по 10 рублей: «Я вижу номер билета 08-08-08. Думаю: не может быть просто так». Победитель уверен: вера и интуиция сыграли роль.

Выигрыш Аслан планировал потратить на решение финансовых вопросов: «Если что-то останется – отложу на будущее детей и маме отправлю».

Успела за минуту до закрытия

Жительница Сахалина Наталья, повар на судне, выиграла автомобиль в акции для участников лотереи «Мечталлион». Она купила билеты на праздничный тираж буквально перед самым закрытием почтового отделения: «Когда на почте взяла 40 билетов, муж даже поругался: «Ты что там застряла?», но сказал, чтобы поделилась, если выиграю».

Часть билетов она отправила детям в Хабаровск, остальные оставила себе: «Я думала, что, может, хоть детям повезёт. А вышло наоборот: у них – по 100 рублей, у меня – машина». Победительница – опытный водитель с 27-летним стажем. Несмотря на работу в море, где автомобиль не нужен, Наталья рада подарку судьбы: «Машина будет ждать нас дома, и надеюсь, прослужит нашей семье хорошую службу».

Залогом победы стало плохое настроение

Повар из Владимирской области Антон искал способ улучшить настроение и решил сыграть в онлайн-лотерею «4х4». Стратегии у него не было: «Выбирал через плюсик, случайным образом нажимал и выбрал 58 билетов». Всего через несколько минут после этого он узнал, что выиграл суперприз — более 10 миллионов рублей.

Пока победитель думает приобрести недвижимость на выигрыш, но загадывать не спешит: «На такую сумму можно многое намечтать. Я до сих пор думаю, что это какой-то розыгрыш! Для меня это какая-то сказка!»