Якутская харизма на 103 миллиона: Даже Шакира не устояла перед нашими красавицами

Якутский десант в Бишкеке: Как блогер Алёна Ядреева и её подруги стали звёздами публикации мировой звезды Шакиры на 103 миллиона подписчиков

Светская жизнь Якутска официально вышла на мировой уровень! Громкая сенсация разлетелась по соцсетям после того, как 18 октября в Бишкеке отгремел грандиозный концерт колумбийской поп-дивы Шакиры. Среди многотысячной толпы фанатов в VIP-зоне зажигали известные якутские красавицы, включая топового блогера Алёну Ядрееву. Девушки ехали просто насладиться легендарным шоу, но судьба приготовила им поистине голливудский сюрприз.

Уже после концерта, листая ленту, якутянки буквально потеряли дар речи: мировая звезда опубликовала официальное видео, где главными героинями стали наши девчонки! Операторы Шакиры поймали в объектив невероятную энергетику якутской компании. На кадрах Алёна с подругами эстетично танцуют, безупречно подпевают и в унисон качают зал под культовый хит «Whenever, Wherever».

Этот минутный экстаз мгновенно превратил наших девушек в инфлюенсеров планетарного масштаба — теперь их лица красуются в аккаунте Шакиры, за которым следят 103 миллиона человек по всему миру! Светские хроники Якутска ликуют: это не просто везение, это абсолютное попадание в тренды. Наши красавицы умеют отдыхать так, что даже латиноамериканские богини не могут устоять перед их харизмой!