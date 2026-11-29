Один просмотр – одна правда? Не про этот фильм. «На краю света» снят по мотивам Лескова, но его настоящий нерв – не только в литературном первоисточнике. Фильм «На краю света» мог стать строгой экранизацией классика, но сценарист Семён Ермолаев решился на риск: вплёл в историю реальные события из жизни святителя Иннокентия (Вениаминова) – миссионера, создавшего якутский алфавит, первые книги на языке саха и проведшего первую службу на родном языке народа.

Кажется, картина потеряла лесковскую суровость рассказа – зато обрела метафорическую лёгкость и глубину Веры с большой буквы. Проявилась редкая вещь – кино, которое не исчерпывается единственным просмотром. Чем дольше мы будем жить с этой картиной, тем больше она будет говорить о вере, языке и памяти места.

Теперь этот фильм хочется пересматривать: смыслы здесь не раскрываются за один вечер, а будут проступать постепенно – год за годом, становясь для якутского зрителя всё ближе и теплее.

https://rutube.ru/video/661b7c134629d8b0489a1625b6563b4a/?r=wd

Якутский режиссёр Эдуард Новиков переносит на экран рассказ Николая Лескова – историю о том, как встречаются миры, которые, казалось бы, не могут соприкоснуться: христианский, мифологический и обыденный.

Что способно соединить столь разные вселенные? И что навсегда оставляет между ними бездну? В рассказе ответом становится простая, но сильная фраза: «Душа бессмертна». Она звучит как лейтмотив и работает как мост: именно вера в бессмертие души становится нравственной точкой опоры и для православного русского, и для тунгуса-язычника.

Бессмертие души здесь – не абстракция, а условие человеческих поступков. Это тот самый узел, где сходятся вера и обычай, личное и культурное. Лесков даёт сложную формулу взаимного понимания: «Все люди равны». И равенство это – не внешнее, а глубинное: у всех одна человеческая природа, которая раскрывается не в «чистой» природе, а в истории и культуре, в усилиях поколений.

В образах «вражков», владыки, отца Кириака и тунгусов режиссёр разворачивает эту мысль: сознание человека расширяется, когда он сталкивается с «другим» лицом к лицу.

Название «На краю света» можно прочесть как «Мост встречи над бездной непонимания и культурных различий». По интонации и проблематике фильм перекликается с «Островом» Павла Лунгина – это кино о вере и о том, что делает человека человеком.

Фильм участвовал в Московском и множестве иных кинофестивалей. Предлагаем интервью с режиссёром Эдуардом Новиковым – на якутском языке. Пусть эта история напомнит каждому из нас: за плотью и кровью всегда стоят символические основания, живущие в сознании. Приятного просмотра!

https://rutube.ru/video/3923d5ceddba325e17e214b944ebb51a/?r=wd

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Источник: Алексей Пудов

Фото: автора, кадры из фильма