Для россиян сгущёнка — это вкус детства, начинка для вафель или добавка к утреннему кофе. Но во Вьетнаме привычную сладкую «сгуху» отправляют прямо на мангал и сковороду. Намедни известный вьетнамский певец Динь Мань Нинь признался, что заново открыл для себя культовый продукт детства — и раскрыл секрет, который удивит любую хозяйку.

От багета из детства до свиных рёбрышек

Во Вьетнаме есть своя легендарная сгущёнка, которая для местных значит ровно столько же, сколько для нас знаменитая бело-синяя банка. Называется она Sữa đặc Ông Thọ («Дедушка Долголетия» — на этикетке изображён даосский старец с персиком). В этом году бренд отмечает своё 50-летие.

По случаю юбилея известный вьетнамский певец Динь Мань Нинь поделился историей, которая насмешила и удивила даже самих жителей страны. Артист признался, что всю жизнь считал сгущёнку исключительно детским десертом: в юности он макал в неё хрустящий французский багет бань ми или разводил в кружке горячей воды во время простуды.

Однако во время недавней поездки в Хошимин певец зашёл в уличное кафе заказать традиционный ком там — дроблёный рис с жареными на углях свиными рёбрышками. Артист поразился глянцевой карамельной корочке и невероятной сочности мяса. Когда он спросил у хозяина заведения секрет маринада, повар улыбнулся и показал ту самую банку сгущёнки Ông Thọ.

Почему сгущёнка — идеальный маринад?

Вопреки стереотипам, научили вьетнамцев есть сгущёнку не в СССР, а ещё французы в конце XIX века — в тропической жаре без холодильников консервированное молоко было единственным способом пить привычный кофе с молоком. Но вьетнамцы пошли дальше и превратили сгущёнку в секретный ингредиент горячих блюд: её добавляют в рагу, карри, соусы для морепродуктов на гриле и маринады.

С точки зрения кулинарии у этого трюка есть простое объяснение:

Сахар при жарке быстро карамелизуется и даёт мясу аппетитный румяный глянец, заменяя мёд.

Молочные белки и лактоза мягко размягчают волокна (работают не хуже кефира или йогурта), поэтому свинина и курица не пересыхают даже на открытом огне.

Баланс вкуса: в сочетании с чесноком, соевым или рыбным соусом и перцем мясо получается не сладким, а пряно-солёным с лёгкой дымно-карамельной ноткой.

Рецепт: вьетнамский маринад из сгущёнки для свиных рёбрышек и курицы

Поскольку обычная российская сгущёнка по составу ничем не отличается от вьетнамской, этот лайфхак легко проверить в эти выходные — в духовке, на сковороде-гриль или на мангале.

Ингредиенты (на 1 кг свиных рёбрышек, шейки или куриных бёдер):

Сгущённое молоко (обычное, не варёное) — 3 ст. ложки

Соевый соус (или вьетнамский рыбный соус) — 3–4 ст. ложки

Чеснок — 4–5 зубчиков (пропустить через пресс)

Лук-шалот или обычный репчатый лук — 1 маленькая головка (мелко натереть или измельчить)

Растительное масло — 2 ст. ложки

Чёрный молотый перец — 1 ч. ложка

По желанию: щепотка красного острого перца, паприки или немного свежего имбиря.

Как готовить:

1. Смешайте сгущёнку, соевый соус, масло, измельчённый чеснок, лук и специи до однородного глянцевого соуса.

2. Хорошо вотрите маринад в мясо, накройте плёнкой и уберите в холодильник минимум на 1,5–2 часа (а лучше на ночь).

3. Запекайте в духовке при 190–200 °C около 35–45 минут (в конце можно включить режим гриля на 5 минут для яркой корочки) или обжарьте на мангале, периодически смазывая остатками маринада.

Важный нюанс: из-за сахара в составе сгущёнка быстро румянится, поэтому на открытых углях мясо нужно переворачивать чаще обычного, чтобы корочка стала золотисто-карамельной, а не подгорела.