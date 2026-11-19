Хрустящие яичные корзиночки из лаваша с сыром и помидорами. Выглядят как мини-пироги, готовятся без замешивания теста и отлично подходят для завтрака.

что приготовить из яиц и лаваша

Что приготовить из яиц и лаваша на завтрак? Иногда самые вкусные блюда получаются из продуктов, которые уже лежат в холодильнике. Несколько яиц, кусочек сыра, тонкий лаваш и помидор — кажется, ничего особенного. Но стоит соединить их немного необычным способом, и получится завтрак, который выглядит как маленький кулинарный шедевр!

Сегодня предлагаю приготовить хрустящие яичные корзиночки. Снаружи у них тонкая золотистая оболочка из лаваша, а внутри — нежная яично-сырная начинка с сочными помидорами.

Никакой возни с тестом, сложных ингредиентов и долгого приготовления. Всего около 20 минут — и можно приглашать домашних к столу.

Почему этот завтрак стоит попробовать?

Главная особенность рецепта — необычная подача. Вместо привычной яичницы получаются небольшие порционные корзиночки, которые удобно подавать и есть.

Лаваш во время запекания становится хрустящим, сыр плавится, а яичная начинка приобретает нежную консистенцию.

Такие корзиночки можно приготовить не только утром, но и для быстрого перекуса или семейного чаепития.

Ингредиенты

На 6 небольших корзиночек понадобится:

Куриные яйца — 3 штуки.

Тонкий армянский лаваш — 1 большой лист.

Твёрдый сыр — 80 г.

Молоко — 50 мл.

Помидор — 1 небольшой.

Сметана — 1 столовая ложка.

Зелёный лук — несколько перьев.

Соль и чёрный перец — по вкусу.

Растительное масло — немного для смазывания формы.

Также понадобится форма для маффинов с шестью углублениями.

Как приготовить яичные корзиночки из лаваша

Шаг 1. Подготовьте основу

Разрежьте тонкий лаваш на шесть квадратов размером примерно 12 × 12 см. Размер можно немного изменить в зависимости от формы.

Слегка смажьте углубления формы для маффинов растительным маслом.

Уложите в каждое углубление по квадрату лаваша, аккуратно прижимая его ко дну и стенкам. Края должны выступать над формой, образуя красивые корзиночки.

Шаг 2. Подготовьте начинку

Натрите сыр на крупной тёрке.

Помидор нарежьте небольшими кубиками. Если он очень сочный, удалите часть семян с жидкостью, чтобы начинка не получилась водянистой.

Зелёный лук мелко порубите.

Шаг 3. Сделайте яичную смесь

В глубокой миске соедините яйца, молоко и сметану.

Добавьте соль и немного чёрного перца. Перемешайте венчиком до однородности.

Сильно взбивать не нужно.

Шаг 4. Наполните корзиночки

На дно каждой корзиночки положите немного тёртого сыра.

Добавьте кусочки помидора и зелёный лук.

Затем аккуратно влейте яичную смесь, оставляя немного свободного места до верхнего края.

Сверху распределите оставшийся сыр.

Шаг 5. Запеките до золотистой корочки

Разогрейте духовку до 180 °C.

Поставьте форму на средний уровень и выпекайте примерно 15–20 минут.

За это время яичная начинка должна полностью схватиться, сыр — расплавиться, а края лаваша — стать румяными и хрустящими.

Если верх лаваша подрумянивается слишком быстро, прикройте форму фольгой.

Шаг 6. Подавайте горячими

Достаньте форму из духовки и дайте корзиночкам постоять 2–3 минуты.

Затем осторожно извлеките их и переложите на тарелку.

Подавайте со свежими огурцами, помидорами или зеленью.

Три секрета вкусных корзиночек

Первый секрет — выбирайте тонкий лаваш.

Он легко принимает нужную форму и после запекания становится приятно хрустящим.

Второй секрет — не добавляйте слишком много жидкости.

Если помидоры очень сочные, начинка может размочить дно корзиночек. Поэтому лишнюю жидкость лучше удалить.

Третий секрет — не передерживайте блюдо в духовке.

Как только яичная смесь полностью приготовилась, корзиночки можно доставать. При слишком долгом запекании начинка станет сухой.

Чем заменить начинку?

Этот рецепт удобен тем, что его легко менять под собственный вкус.

Вместо помидоров можно использовать:

Обжаренные шампиньоны.

Мелко нарезанную готовую курицу.

Сладкий болгарский перец.

Отварную брокколи.

Шпинат с сыром.

Небольшие кусочки ветчины.

Важно, чтобы мясо и грибы были заранее приготовлены, а овощи не выделяли слишком много жидкости.

Можно ли приготовить корзиночки заранее?

Да, но вкуснее всего они сразу после духовки, пока края лаваша остаются хрустящими.

Если корзиночки остались, остудите их, уберите в закрытый контейнер и поставьте в холодильник не позднее чем через два часа после приготовления.

Перед подачей разогрейте в духовке до горячего состояния. Так лаваш частично вернёт свою хрустящую текстуру.

Завтрак, который удивит домашних

Казалось бы, самые обычные яйца и лаваш. Но вместо привычного омлета на столе появляются красивые золотистые корзиночки с ароматной начинкой.

Такой завтрак особенно приятно готовить в выходные, когда хочется порадовать семью чем-нибудь необычным, не проводя на кухне целое утро.

Обязательно сохраните рецепт — он пригодится, когда захочется приготовить что-то вкусное из простых продуктов!

А вы пробовали запекать яйца в лаваше? Какую начинку выбрали бы — сыр с помидорами, грибы или курицу? Делитесь в комментариях!

Готовьте с удовольствием!

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